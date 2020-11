VENLO (dpa-AFX) - Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke hat seine Prognose dank einer deutlich gestiegenen Nachfrage in der Corona-Krise erneut angehoben. Demnach erwartet das seit Kurzem im MDax notierte Unternehmen für 2020 nun ein Umsatzwachstum von mindestens 35 Prozent nach zuvor mindestens 30 Prozent, wie Shop Apotheke am Donnerstag in Venlo bei der Vorlage ausführlicher Quartalszahlen mitteilte. Die bereinigte Marge des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll rund 2 Prozent erreichen. Bisher hatte Shop Apotheke hier 1 bis 2 Prozent des Umsatzes auf dem Zettel.

Am Markt kamen die Nachrichten gut an. Die Aktie lag am Vormittag rund 5,3 Prozent im Plus bei 160,20 Euro. Seit Ende vergangenen Jahres haben die Titel ihren Wert mehr als verdreifacht und liegen damit klar an der Spitze des Index der mittelgroßen Unternehmen. Das Unternehmen gilt als einer der großen Profiteure der Corona-Krise, was sich deutlich im Aktienkurs niedergeschlagen hat.