dhpg berät die IMW Holding SE im Rahmen eines aktienrechtlichen Squeeze-out

Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen dhpg hat die IMWHolding SE bei der Durchführung eines aktienrechtlichen Squeeze-out in Bezug aufdie IMW Immobilien SE hinsichtlich betriebswirtschaftlicher Themen beraten.Unterstützung leisteten die Berater der dhpg sowohl durch die Bewertung der IMWImmobilien SE zur Abfindungsbemessung als auch durch die Begleitung desSqueeze-out Prozesses. Im Rahmen des Squeeze-out erwirbt die IMW Holding SE dieAktien der noch verbliebenen Minderheitsaktionäre der Immobilien SE gegenGewährung einer angemessenen Barabfindung. Die entsprechende beschlussfassendeHauptversammlung fand am 6. August 2020 statt.Geschäftsgegenstand der IMW Immobilien SE ist schwerpunktmäßig die Verwaltungund Vermietung von Wohnimmobilien mit einem strategischen Fokus auf den BerlinerImmobilienmarkt. Außerdem umfasst das Geschäftsmodell den Erwerb und dieVeräußerung von Immobilien sowie die Entwicklung von nachhaltigen Wohnkonzeptenund Dienstleistungen. Deutschlandweit beschäftigt die IMW Immobilien SE rd. 43Mitarbeiter.dhpg hat die IMW Holding SE mit folgendem Team beraten:Björn Pauli, Wirtschaftsprüfer, PartnerDr. Tobias Quill, Senior ManagerMarco Scholten, Senior Consultant----------------------Über dhpgDie dhpg ist eines der führenden, mittelständischen Prüfungs- undBeratungsunternehmen in Deutschland, das sich auf die KernbereicheWirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Insolvenzverwaltung undSanierungsberatung sowie IT-Services spezialisiert hat. Das inhabergeführteUnternehmen gehört mit mehr als 600 Mitarbeitern an elf Standorten zu den 15größten seiner Branche. Die dhpg ist Teil des Nexia-Netzwerks, das mit über36.000 Mitarbeitern in 120 Ländern und einem Umsatzvolumen von 4,3 MilliardenUS-Dollar zu den Top 10 der internationalen Beratungs-Netzwerke zählt.