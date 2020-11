MetrioPharm AG: MetrioPharm veröffentlicht erfolgreiche präklinische Daten zu MP1032 in COVID-19

- MP1032 übt im In-vitro-Infektionstest starke SARS-CoV-2-spezifische antivirale Eigenschaften auf Vero-Zellen aus

- MP1032 könnte helfen die Zahl von Krankenhausaufenthalten und die Letalität von COVID-19-Infektionen zu verringern

- Studiendaten wurden bei einem peer-reviewed Journal eingereicht

Zürich, 05.11.2020. Die MetrioPharm AG, ein pharmazeutisches Unternehmen, das Medikamente gegen chronische Entzündungskrankheiten entwickelt, gibt die Veröffentlichung präklinischer Daten bekannt, die zeigen, dass ihre Leitsubstanz MP1032 eine vielversprechende Option für die Prävention und Behandlung des SARS-CoV-2-induzierten Zytokin-Sturms sein könnte. MP1032 ist ein oral verfügbarer Wirkstoffkandidat, der lokalisierte, selbstregulierende ROS-Scavenging- und immunmodulierende Effekte mit spezifischen antiviralen Eigenschaften gegen SARS-CoV-2 kombiniert.

Obwohl die meisten Fälle von COVID-19 mild sind, können einige Patienten, insbesondere aus Hochrisikopopulationen, einen Zytokinsturm entwickeln, der durch eine systemische Entzündungsreaktion ausgelöst wird und zu akutem Atemnotsyndrom und Organversagen führt. Die Daten wurden heute in einem Artikel auf medRxiv veröffentlicht. Ein Peer-Review-Prozess und eine Journal-Veröffentlichung sind in Arbeit. Der Artikel beschreibt, wie MP1032 in in-vitro- und in präklinischen Entzündungsmodellen sowohl starke immunmodulatorische Wirkung auf reaktive Sauerstoffspezies (ROS), als auch SARS-CoV-2-spezifische antivirale Eigenschaften ausübt.

Auf Grundlage dieser Daten prüft MetrioPharm aktuell die Möglichkeit einer klinischen Entwicklung von MP1032 in COVID-19 Patienten.

Dr. Wolfgang Brysch, CEO der MetrioPharm AG, sagte: "Die Welt braucht dringend wirksame Behandlungen für COVID-19. Diese Daten zeigen, dass MP1032 mehrere entscheidende pathophysiologische Prozesse einer SARS-CoV-2-Infektion gleichzeitig anspricht. Während der Schwerpunkt von MetrioPharm nach wie vor auf der Entwicklung von MP1032 für chronische Entzündungskrankheiten liegt, deuten diese Daten darauf hin, dass MP1032 auch eine vielversprechende Option für die Prävention und Behandlung von SARS-CoV-2-induzierten Zytokinstürmen ist, die einen Krankenhausaufenthalt nötig machen und bei einigen Patienten tödlich verlaufen. Wir glauben, dass das Molekül das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir gegen die Pandemie vorgehen, entscheidend zu verändern, denn es könnte die Covid-19-Symptome selbst bei Hochrisikopatienten mildern und sie vor einem Krankenhausaufenthalt bewahren, indem es sowohl die Schwere als auch die Letalität der Krankheit verringert. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese Hypothese in einem klinischen Setting zu testen".