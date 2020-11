Seite 2 ► Seite 1 von 2

Maxhütte-Haidhof (ots) - Aus Liebe zur Artenvielfalt: In Deutschland gehört derRückgang der Tier- und Pflanzenartenvielfalt zu einer der zentralenNaturschutz-Herausforderungen. Viele Insekten und heimische Vogelarten verlierendurch negative Umwelteinflüsse ihren natürlichen Lebensraum. Aus diesem Grundhat der WWF das Projekt "Landwirtschaft für Artenvielfalt" ins Leben gerufen.Teilnehmer und Unterstützer des Projektes sind neben Bio-Anbauverbänden und demLeibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) auch Handelsunternehmen wieNetto Marken-Discount. Dieses Projekt hat das Ziel, das heimische Artensterbenauf landwirtschaftlichen Flächen zu verringern und die Artenvielfalt wieder zufördern. Zum Beispiel werden auf einer Fläche von 135 Hektar zusätzlicheartenreiche Blühflächen sowie Nisthilfen am Rande von Apfelplantagen und somitwertvolle Lebensräume für Wildbienen, Schmetterlinge, weitere Insekten undWildvögel geschaffen. Der auf diesen Plantagen erzeugte Bio-Apfelsaft kommtjetzt bundesweit in die Netto-Regale: Neben dem Bio-Siegel trägt der ApfelDirektsaft der Netto-Eigenmarke BioBio jetzt das Logo "Landwirtschaft fürArtenvielfalt"."Landwirtschaft für Artenvielfalt" ist ein neues Naturschutzmodul, eineZusatzqualifikation für den Bio-Landbau und verfolgt seit Projektstart 2012 dasZiel, die Vielfalt der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten inlandwirtschaftlich geprägten Lebensräumen wieder zu erhöhen.Der "BioBio Apfel Direktsaft" wird seit November mit dem Logo "Landwirtschaftfür Artenvielfalt" ausgezeichnet: Somit ist für Verbraucher auf einen Blickerkennbar, dass Netto die heimische Biodiversität damit unterstützt. DerBio-Direktsaft ermöglicht Netto-Kunden eine umweltfreundlichereEinkaufentscheidung und damit die Chance, mit ihrem Griff ins Netto-Regal denLebensraum von Tier- und Pflanzenarten in der Landwirtschaft wie Wildbienen,Schmetterlingen, weiteren Insekten und Wildvögeln zu fördern.BioBio Apfel Direktsaft naturtrübNatürlich erfrischenden Geschmack mit Bio-Siegel bietet der Apfel Direktsaft derNetto-Eigenmarke BioBio. Der naturtrübe Fruchtsaft aus kontrollierterökologischer Landwirtschaft überzeugt mit 100 Prozent Fruchtsaftgehalt undschmeckt pur sowie als leckere Schorle! Neben dem EU-Bio-Logo trägt derBioBio-Saft auch das Panda-Logo des WWF. Bei Bio-Produkten der Netto-EigenmarkenBioBio prüft der WWF zudem zusätzlich die regionale wasser- undländerspezifische Sozialsituation. Artenschutz-Plus: Der Saft-Klassiker fördertdie Biodiversität.- Bio-zertifiziert- Trägt das schwarz-weiße WWF-Panda-Logo- Trägt das Landwirtschaft für Artenvielfalt-Logo