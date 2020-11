Siemens Gamesa will wieder zu Wachstum zurückkehren

ZAMUDIO (dpa-AFX) - Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa erwartet nach einem schwachen Geschäftsjahr wieder bessere Geschäfte. Dabei kann das Unternehmen auf ein volles Auftragsbuch bauen. Das Unternehmen bekräftigte daher seine Prognosen für die kommenden Jahre. Die Aktie stieg daraufhin an der Börse in Madrid am späten Vormittag um mehr als 3 Prozent. Der Markt reagierte vor allem auf die bestätigte Prognose mit Erleichterung.

Der Umsatz soll 2020/21 (per Ende September) auf 10,2 bis 11,2 Milliarden Euro steigen, bestätigte das Unternehmen am Donnerstag in Zamudio bei der Vorlage der Jahreszahlen. Im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr war dieser um 7,3 Prozent auf 9,48 Milliarden Euro gefallen und hatte damit knapp das untere Ende der Prognosespanne erreicht.