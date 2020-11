DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Maschinen-und Anlagenbauer Gea verspürt trotz hoher Belastungen durch die Corona-Pandemie etwas Aufwind. Im dritten Quartal habe das Unternehmen mehr Aufträge an Land ziehen können als im vorangegangen Jahresviertel, sagte Konzernchef Stefan Klebert bei der Berichtsvorlage am Donnerstag in Düsseldorf. Zudem zahlten sich die im Vorjahr eingeläuteten Effizienzmaßnahmen beim im Umbau befindlichen MDax -Konzern weiter aus.

Gemäß der neuen Prognose für 2020 wird der Umsatz zwar unverändert leicht rückläufig erwartet; das um Restrukturierungsaufwendungen bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll aber auf mehr als 500 Millionen Euro steigen - nach 479 Millionen Euro vor einem Jahr. Zuvor hatte Gea bereits im Juli seine Prognose für das operative Ergebnis angehoben und einen Wert mindestens am oberen Ende einer Spanne von 430 bis 480 Millionen Euro erwartet.