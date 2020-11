ATG Pharma expandiert in den europäischen Markt Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 05.11.2020, 12:00 | 28 | 0 | 0 05.11.2020, 12:00 | ATG Pharma freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit Evolve Ltd. als europäischem Vertriebspartner unterzeichnet hat. OAKVILLE, ON, 5. November 2020 /PRNewswire/ -- Evolve ist ein in Malta ansässiges Unternehmen, das maßgeschneiderte Lösungen für neues Laborzubehör oder spezialisierte wissenschaftliche Geräte anbietet. Zu ihren internationalen Kunden zählen große Pharmaunternehmen, Krankenhäuser, Universitäten und öffentliche Laboratorien. In Hinblick auf das Wachstumspotenzial in Europa bietet diese Partnerschaft ATG Pharma eine solide Grundlage für die Expansion sowohl auf dem europäischen als auch auf dem internationalen Cannabismarkt. Gemäß einem im Jahr 2018 verabschiedeten Gesetz, ist in Malta die lokale Produktion von Cannabis für medizinische und Forschungszwecke erlaubt. Nach den Gesetzesänderungen können niedergelassene Ärzte Produkte auf Cannabisbasis verschreiben, die im Einklang mit der Europäischen Guten Herstellungspraxis (EU-GMP) hergestellt werden. Im Jahr 2019 half Evolve bei der Entwicklung der ersten EU-GMP-konformen medizinischen Cannabisanlagen in Malta und ATG Pharma Maschinen waren Teil der Lösung. In den nächsten zehn Jahren wird weltweit enormes Marktwachstum für die legale Cannabisindustrie vorhergesagt. Die Ausgaben für legalen Cannabis weltweit werden laut einem neuen Bericht von Grand View Research, Inc. bis 2027 voraussichtlich 73,6 Milliarden US-Dollar erreichen. Derzeit haben nur wenige europäische Länder Cannabis für medizinische Zwecke legalisiert. Da jedoch immer mehr europäische Länder Gesetze zur Legalisierung von Cannabis erlassen, könnte der Markt den nordamerikanischen Markt übertreffen. „Diese Partnerschaft ist ein aufregender Schritt für unser Unternehmen, da ATG die Infrastruktur aufbaut, um Kunden auf internationaler Ebene zu unterstützen. Derzeitig verdienen wir außerhalb Nordamerikas etwa zehn Prozent unserer Gesamteinnahmen, und da die globale Cannabisindustrie weiterhin wie prognostiziert expandiert, erwarten wir ein schnelles Wachstum und einen hohen Marktanteil in diesem Sektor", sagte Chris Sharanewych, Vice President of Sales & Business Development bei ATG Pharma. Darüber hinaus wird diese europäische Partnerschaft es ATG ermöglichen, unsere nordamerikanischen Kunden zu unterstützen, die eine Expansion nach Europa für ihr Unternehmen planen. Die Partnerschaft mit Evolve Ltd. ist ein aufregendes Projekt, denn ATG möchte von dem beträchtlichen Potenzial des europäischen Marktwachstums für medizinisches Cannabis profitieren. Diese Partnerschaft steht im Einklang mit dem strategischen Ziel von ATG, mit unserer hochmodernen Ausrüstung einen größeren europäischen Markt zu erschließen. Informationen zu ATG Pharma ATG Pharma wurde 2003 von CEO Mike Lio gegründet. Das kanadische Unternehmen stellt Benchtopgeräte für dynamische und schnell wachsende Produktionen her. Es verfügt über modernste Benchtop-Automatisierungstechnik und ein großes Verständnis des Markttrends, das es in über 20 Jahren Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie erworben hat. Es bietet Unternehmen Ausrüstung und Serviceleistungen der höchsten Qualität. ATG bietet darüber hinaus Abfülllösungen an, mit denen Unternehmen ihre Produktionseffizienz maximieren können. Informationen zu Evolve Ltd: Evolve ist ein Anbieter von maßgeschneiderten Lösungen für Unternehmen, die voll ausgestattete wissenschaftliche Arbeitsplätze einrichten möchten. Sie sehen sich als „freundlichen Macher", die die Wissenschaft für ihre Kunden nutzbar machen wollen, und bemühen sich darum, das Geschäft ihrer Kunden gründlich zu verstehen und sie anschließend entsprechend zu beraten. Evolve nutzt alsdann seine umfassende Erfahrung, um eine maßgeschneiderte Lösung, der die Kunden voll und ganz vertrauen können, zu entwerfen, zu beschaffen und zu installieren. Sie agieren als Berater und Lieferanten für den wissenschaftlichen und medizinischen Sektor. Mit seinen 100 Jahren Erfahrung ist Evolve ein solider Partner bei der Planung, Installation und Wartung von Labors, wissenschaftlichen Arbeitsräumen und kontrollierten Umgebungen. ATG Pharma, 1-866-3095029, marketing@atgpharma.com



