FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner ist erneut der bestbezahlte Chefkontrolleur im Dax . Der Manager erhielt im vergangenen Jahr rund 900 000 Euro, knapp fünf Prozent mehr als 2018, zeigt eine Studie des Anlegerschutzvereins DSW. Auf Achleitner folgt mit 640 000 Euro BMW -Aufsichtsratschef Norbert Reithofer vor Siemens -Chefkontrolleur Jim Hagemann Snabe mit 612 500 Euro, heißt es in dem Papier, das am Donnerstag in Frankfurt vorgestellt wurde.

Insgesamt überwiesen die 30 Dax-Konzerne für das Geschäftsjahr 2019 rund 83,4 Millionen Euro an ihre Kontrolleure - 3,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Grund sei die veränderte Dax-Zusammensetzung, so die DSW: Die Lufthansa , Thyssenkrupp und Wirecard mussten den DAX verlassen, während der Lieferdienst Delivery Hero , Deutsche Wohnen und der Triebwerkspezialist MTU Aero Engines dazu kamen.