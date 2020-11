Seite 2 ► Seite 1 von 5

Berlin (ots) - +++ Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die technische Sicherheitleicht verbessert +++ Corona: Hoher Infektionsschutz in den Prüfstellengewährleistet +++ Digitalisierung, Klimaschutz, Elektromobilität: TÜV-Verbandfordert Modernisierung der Hauptuntersuchung +++ Datenraum Mobilität muss Zugangzu sicherheits- und umweltrelevanten Daten ermöglichen +++Knapp jedes fünfte Auto (19,9 Prozent) hat bei der Hauptuntersuchung (HU)aufgrund von "erheblichen Mängeln" keine Plakette von den TÜV-Prüfstellenerhalten. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist der Anteil der Fahrzeuge, diebei der HU durchgefallen sind, um 1,6 Prozentpunkte gesunken. Das ist einErgebnis des "TÜV-Report 2021". "Die technische Sicherheit der Fahrzeuge aufDeutschlands Straßen hat sich leicht verbessert", sagte Dr. Joachim Bühler,Geschäftsführer des TÜV-Verbands (VdTÜV), bei der Vorstellung des TÜV-Reports."Vor allem ältere Autos zwischen acht und elf Jahren schneiden besser ab." Soist der Anteil der 8 bis 9 Jahre alten Pkw mit erheblichen Mängeln um 2,6Prozentpunkte auf 19,9 Prozent gesunken und bei den 10- bis 11-Jährigen sogar um3,4 Punkte auf 24,8 Prozent. Bühler: "Die Ergebnisse des TÜV-Reports sprechenfür eine verbesserte Langlebigkeit und Qualität der untersuchten Fahrzeuge."Autos mit erheblichen Mängeln müssen repariert und erneut geprüft werden. Beiweiteren 9,6 Prozent der Fahrzeuge wurden "geringe Mängel" festgestellt, dienicht zu einer Wiedervorführung verpflichten (minus 0,1 Punkt). Der Anteil derPkw "ohne Mängel" ist um 1,6 Punkte auf 70,4 Prozent gestiegen. "Trotz despositiven Trends ist jedes fünfte Fahrzeug mit ernsthaften Mängeln unterwegs,die eine Gefahr für die Verkehrssicherheit darstellen", sagte Bühler. Immerhin0,05 Prozent oder in absoluten Zahlen rund 14.000 Fahrzeuge wurden bei denHauptuntersuchungen in Deutschland als "verkehrsunsicher" eingestuft und musstensofort stillgelegt werden. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung und dergestiegenen Anforderungen an die Umweltverträglichkeit der Fahrzeuge fordert derTÜV-Verband eine Modernisierung der HU. Bühler: "In die Hauptuntersuchung müssenzusätzliche Prüfpunkte für digitale Steuerungssysteme, sicherheitsrelevanteDatenanalysen und neue Abgasmessungen integriert werden."Die letzten Neuerungen bei der HU betrafen vor allem die Mängelsystematik. Zumzweiten Mal ist in den aktuellen TÜV-Report die neue Kategorie des "gefährlichenMangels" eingeflossen. Ein gefährlicher Mangel wiegt schwerer als ein