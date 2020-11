Infortrend hat eine perfekte Hybrid-Cloud-Lösung mit EonStor GS und Hitachi Content Platform entwickelt

Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.c

Dateiberechtigungen und Zugriffskontrollen zwischen mehreren GS-Systemen könneneinfach verwaltet werden, um die Integrität von Dateien zu schützen, währendmehrere Benutzer von verschiedenen Büros auf dieselben Dateien in der Cloudzugreifen. Unternehmen können alle Daten zwischen GS und HCP sichern undsynchronisieren oder GS als Cache für häufig aufgerufene "heiße" Daten mit allenin die Cloud migrierten Daten implementieren. Die GS-Hybrid-Cloud bietet alleVorteile lokaler und Cloud-Speicher wie hoher Durchsatz und niedrige Latenz,SSL-Verschlüsselung und SED-Technologie für die Datensicherheit sowieunbegrenzte Cloud-Kapazität nach dem Grundsatz "Pay-as-you-grow"(wachstumsabhängiger Gebührenabzug). Big-Data-Analysen über Cloud-Computing,cloud-integrierte Überwachung, Server-Backup und einfaches Teilen von Dateienzwischen regionalen Büros - dies sind die häufigsten Anwendungen derGS-Hybrid-Cloud.Weitere Informationen zu EonStor GS (https://www.infortrend.com/de/products/gs?utm_source=DE20201105&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20201105PR&utm_content=002)Weitere Informationen zu EonCloud Gateway (https://www.infortrend.com/de/solutions/eoncloud?utm_source=DE20201105&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20201105PR&utm_content=003)Über InfortrendInfotrend (TWSE: 2495) entwickelt und produziert seit 1993 Speicherlösungen. Miteinem starken Schwerpunkt auf internem Design, Tests und Fertigung bietenSpeicher von Infortrend eine hohe Leistung und Skalierbarkeit gemäß den neuestenStandards, mit benutzerfreundlichen Datendiensten, persönlichem Kundendienst undunübertroffenem Wert. Weitere Informationen finden Sie aufhttp://www.infortrend.com/###Infortrend® und EonStor sind Handelsmarken oder eingetragene Marken vonInfortrend Technology, Inc.; andere Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligenInhaber.Marken von Infortrend Technology, Inc.; andere Marken sind das Eigentum ihrerjeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Winnie Tsai+886-2-2226-0126 #8557winnie.tsai@infortrend.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/113061/4754183OTS: Infortrend Technology