Mehr als 40 Abstracts aus dem Onkologieportfolio von Incyte zur Präsentation auf der virtuellen 62. ASH-Jahrestagung angenommen

„Wir danken der American Society of Hematology für ihre Bemühungen, die ASH-Tagung 2020 in virtueller Form abzuhalten. Dieser Kongress ist eine wichtige Veranstaltung für die wissenschaftliche Gemeinschaft und wir sind stolz darauf, dass das Portfolio von Incyte dort mit mehr als 40 Abstracts vertreten ist“, erklärte Dr. med. Steven Stein, Chief Medical Officer, Incyte. „Die Präsentationen, einschließlich des mündlichen Vortrags zur Phase-3-Studie REACH3 zu Ruxolitinib bei chronischer Graft-versus-Host-Reaktion (GVHD), spiegeln die Kraft unseres vielfältigen Onkologieportfolios und unserer Partnerschaften wider. Sie bestärken zudem unser Engagement Lösungen zu finden, die das Leben von Patienten mit mehreren seltenen Krebsarten und schweren Erkrankungen, bei denen ein erheblicher medizinischer Bedarf besteht, verbessern können.“

Incyte (Nasdaq: INCY) gab heute bekannt, dass zahlreiche Abstracts mit Daten aus seinem Onkologieportfolio auf der bevorstehenden 62. Jahrestagung und Ausstellung der American Society of Hematology (ASH 2020) präsentiert werden, die vom 5. bis 8. Dezember 2020 in virtueller Form stattfindet.

Zu den ausgewählten Abstract-Präsentationen aus den von Incyte entwickelten bzw. in Partnerschaft durchgeführten Programmen gehören:

Mündliche Vorträge

Ruxolitinib: Graft-Versus-Host-Reaktion (GVHD)

Ruxolitinib vs. beste verfügbare Therapie für Patienten mit steroid-refraktärer oder steroid-abhängiger chronischer GVHD: erste Ergebnisse aus der randomisierten Phase-3-Studie REACH31 (Abstract 77, Session: 732. Clinical Allogeneic Transplantation: Results I. Samstag, 5. Dezember, 7:30-9:00 Uhr PT)

Ruxolitinib: Myeloproliferative Neoplasmen (MPN)

Behandeln oder nicht behandeln? Verständnis der Behandlungsmuster in Patienten mit Niedrig-Risiko-Myelofibrose, die an der Studie MOST teilnahmen (Abstract 152, Session: 904. Outcomes Research – Non-Malignant Conditions: Bleeding, Immune Thrombocytopenia, and Other Hematologic Disorders. Samstag, 5. Dezember, 9:30-11:00 Uhr PT)

Mortalität und Todesursachen bei Patienten mit Polycythaemia vera: Analyse der prospektiven Beobachtungsstudie REVEAL (Abstract 484, Session: 634. Myeloproliferative Syndromes: Clinical: Clinical Trials in Polycythemia Vera. Sonntag, 6. Dezember, 14:00-15:30 Uhr PT)

Parsaclisib

Phase-2-Studie zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von Parsaclisib bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Marginalzonenlymphom (CITADEL-204) (Abstract 338, Session: 623. Mantle Cell, Follicular, and Other Indolent B-Cell Lymphoma—Clinical Studies: Clinical studies in Waldenstrom's Macroglobulinemia, Marginal Zone Lymphoma and Hairy Cell Leukemia. Sonntag, 6. Dezember, 9:30-11:00 Uhr PT)