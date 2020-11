Die Analysten von Euler Hermes heben in ihrer Begründung die nachhaltigen Wachstumspotenziale in den ertragsstarken Segmenten Communications und Engineering sowie die gesicherte mittelfristige Finanzierungsbasis verbunden mit einer guten finanziellen Flexibilität der Hörmann Gruppe hervor. Sie sehen gleichsam ein leicht erhöhtes bis erhöhtes Geschäftsrisiko aufgrund von Abhängigkeiten von volatilen Märkten und von einzelnen Kunden und schätzen das Finanzrisiko aufgrund der guten Kapitalstruktur als moderat ein.

Finanzierungsbausteine

Bereits im vergangenen Jahr hat die Unternehmensgruppe mit der erfolgreichen Platzierung einer fünfjährigen Anleihe 2019/24 in Höhe von 50,0 Mio. Euro sowie der Verlängerung einer revolvierenden Konsortialkreditlinie um fünf Jahre (mit zweijähriger Verlängerungsoption) und einem auf 40,0 Mio. Euro erhöhten Volumen die nachhaltige Unternehmensfinanzierung gesichert. Hinzu kommt die Ende Juli 2020 im Rahmen des Maßnahmenpakets der Bundesregierung zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie erhaltene Zusage für einen vorsorglich beantragten KfW-Unternehmerkredit über 40,0 Mio. Euro.

Mit Hilfe dieser Bausteine verfügt die Hörmann Gruppe nach eigenen Angaben über finanzielle Planungssicherheit, um ihrer Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen weiteren Stakeholdern langfristig gerecht zu werden.

Hinweis: Die Hörmann Industries GmbH wird am 16. November 2020 ihren Konzernzwischenbericht für den Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2020 unter http://www.hoermann-gruppe.de/investor-relations/finanzpublikationen veröffentlichen.

Hörmann-Anleihe 2019/24

ANLEIHE CHECK: Die im Juni 2019 begebene Anleihe 2019/24 der Hörmann Industries GmbH (ISIN: NO0010851728) ist mit einem Zinskupon von 4,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 06.06.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 06.06.2024. Im Rahmen der Emission wurden 50 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe notiert derzeit an der Börse Frankfurt bei 101,50% (Stand: 05.11.2020).

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Hörmann Industries GmbH

