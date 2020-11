München (ots) -



- 39% der chinesischen Verbraucher planen am Singles Day höhere Ausgaben als im

Vorjahr

- 66% bevorzugen lokale Produkte aus China, 39% möchten europäische Waren

bestellen

- US-Marken verlieren: 57% der Verbraucher wollen ihre Ausgaben für

amerikanische Waren reduzieren

- Trotzdem haben 82% vor, auch international zu shoppen: Singles Day bietet

Chancen für deutsche Unternehmen, sich am chinesischen Markt als

Qualitätsanbieter zu platzieren

- 35% sagen, dass ihr Kaufverhalten sich durch die Covid-19-Krise vom

stationären in den Online-Handel verlagert habe

- 81% der Verbraucher möchten Livestreaming für ihre Einkäufe nutzen

- Ein Drittel aller Befragten hat medizinische Hilfsmittel, Masken, Lebensmittel

und weitere essenzielle Dinge auf seinem Einkaufszettel für den Singles Day



Der Singles Day 2020 (auch bekannt als Double 11) wird als Gradmesser für die

weitere Entwicklung der Wirtschaft in China betrachtet. Die Ergebnisse des

dritten "Singles Day Report" des globalen Beratungsunternehmens AlixPartners

weisen auf erneute Rekordwerte hin. Gleichzeitig belegen sie: Unter den

teilnehmenden Marken sowie Plattformen wird es Gewinner und Verlierer geben.

Besonders negativ betroffen sind internationale Marken.







Shopping-Aktionstagen. 96% der befragten chinesischen Konsumenten gaben an, 2020

daran teilnehmen zu wollen (92,4%, 2019). Laut der repräsentativen Befragung von

über 2.000 Verbrauchern aus allen Regionen Chinas möchten 39% mehr ausgeben als

im letzten Jahr. Nur 15% der Befragten planen, ihre Shoppingbudgets an diesem

Tag zu reduzieren.



Nachhaltig verändertes Konsumverhalten durch Covid-19



80% der chinesischen Verbraucher gehen davon aus, dass die Pandemie keine oder

nur geringfügige Auswirkungen auf ihre Ausgaben oder ihre Entscheidungsfindung

am Singles Day haben wird. Die Analyse der AlixPartners-Berater zeigt, dass das

Konsumverhalten im deutlichen Gegensatz zu dieser Selbsteinschätzung steht. Nur

7% gaben an, sich bezüglich der Pandemie keine Sorgen mehr zu machen. Auch die

Pläne, wie Budgets eingesetzt und Einkäufe priorisiert werden, haben sich

merklich verändert. 35% sagten beispielsweise, dass sich ihr Kaufverhalten durch

die Covid-19-Krise vom stationären in den Online-Handel verlagert habe. Wichtig

ist Kunden dieses Jahr vor allem der sichere Einkauf von zu Hause. 60% möchten

dennoch einen stationären Laden besuchen, z. B. um online gesammelte Coupons

einzulösen.



Peter Heckmann, Managing Director und Handelsexperte von AlixPartners: "Wir



