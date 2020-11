Dreifacher Erfolg gegen Daimler wegen unzulässiger Abschalteinrichtung

--------------------------------------------------------------Kostenfreie Beratunghttps://ots.de/CDvIzB--------------------------------------------------------------Bremen (ots) - Die Daimler AG wurde erneut - dieses Mal gleich in drei Fällen -vom Landgericht Stuttgart durch Urteile vom 04.09.2020 wegen einer verbautenunzulässigen Abschalteinrichtung zu Schadensersatz verurteilt (Aktenzeichen: 29O 214/20, 29 O 220/20 und 29 O 217/20). In allen drei Fällen nahm dasLandgericht eine vorsätzliche und sittenwidrige Schädigung an.