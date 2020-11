Klöckner setzt auf breite Nutzung des neuen Logos Nutri-Score

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesernährungsministerin Julia Klöckner setzt auf eine breite Verwendung des neuen Logos Nutri-Score für Lebensmittel. Die Kennzeichnung biete für Verbraucher leicht verständliche und vergleichbare Informationen und sei eine hilfreiche Orientierung am Supermarktregal, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag. "Jetzt müssen Wirtschaft und Handel mitziehen." Eine Verordnung, die den Rechtsrahmen für eine freiwillige Verwendung auf der Vorderseite von Fertigprodukten schafft, tritt an diesem Freitag in Kraft. Klöckner betonte, sie habe die klare Erwartung an die Lebensmittelwirtschaft, das Logo zu nutzen. Die rechtlichen Voraussetzungen seien jetzt da.

Das aus Frankreich stammende System bezieht neben Zucker, Fett und Salz empfehlenswerte Bestandteile wie Ballaststoffe in eine Gesamtbewertung ein und gibt einen einzigen Wert an - auf einer fünfstufigen Skala von "A" auf dunkelgrünem Feld für die günstigste Bilanz über ein gelbes "C" bis zum roten "E" für die ungünstigste. Erste Produkte damit sind schon in Läden zu sehen. Das Logo soll verpflichtende Nährwerttabellen auf den Packungsrückseiten ergänzen./sam/DP/jha