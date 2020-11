Der chinesische E-Autobauer Nio hat am Montag einen neuen Absatzrekord bekanntgeben. Die Aktie stieg daraufhin auf ein neues Allzeithoch. So schätzen Analysten die Aktie des chinesischen Tesla-Rivalen aktuell ein.

Deutsche Bank Analysten hatten am Dienstag ihre Kaufempfehlung für Nio bestätigt und das Kursziel auf 34 US-Dollar angehoben. Gestern zog dann Citigroup-Analyst Jeff Chung nach: Er erhöhte sein Kursziel von 33,20 auf 46,40 US-Dollar. Zuvor hatte schon JPMorgan-Analyst Nick Lai sein Kursziel für die Nio-Aktie auf 40 US-Dollar angehoben.

5.055 Elektroautos hat Nio allein im Oktober verkauft. Ein Plus von mehr als 100 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im laufenden Jahr hat der chinesische Tesla-Riviale sogar 31.430 batterieelektrische Autos ausgeliefert. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 111 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Peter Thilo Hasler, Gründer und Analyst von Sphene Capital, blickt nun auch optimistischer auf die Nio-Aktie. Im Gespräch mit wallstreet:online erklärte der Börsen-Experte: „Fundamental hat sich die Lage für Nio in den letzten zwölf Monaten deutlich verbessert. Hatten im vergangenen Jahr noch Insolvenz-Befürchtungen Oberwasser, haben sich inzwischen die Ertrags- und Verschuldungskennzahlen deutlich verbessert.“

Weiter erklärt Hasler: „Dass Nio ‘nur‘ in China tätig ist, würde mich nicht sonderlich beunruhigen, hat die chinesische Regierung doch angekündigt, dass bis 2025 ein Viertel aller Neuzulassungen aus Elektroautos bestehen soll. Überdies wird eine Expansion nach Europa erwogen. Allerdings ist die Aktie nach der jüngsten Rally deutlich überkauft. In Summe würde ich mit einem Engagement abwarten, aber Nio auf die Beobachtungsliste setzen.“

Die Nio-Aktie gewann innerhalb einer Woche rund 40 Prozent hinzu. An der New York Stock Exchange (NYSE) schloss das Papier den gestrigen Handelstag fast sechs Prozent im Plus bei 37,66 US-Dollar ab.

Nio (A) (A)

Der chinesische Elektroautobauer Nio setzt, anders als die US-amerikanische Konkurrenz Tesla, auch auf ein superschnelles Wechselakku-Konzept. Statt den Akku zu laden – was selbst bei Schnellladenstationen mindestens 30 Minuten für eine Ladung bis auf 80 Prozent dauert – können Nio-Kunden an speziellen Wechsel-Stationen ihren leeren Akku gegen einen Vollen tauschen. Der Akku-Wechsel dauert nur rund fünf Minuten.

Autor: Ferdinand Hammer