Flaggschiﬀ-Fonds im Fokus: PEH EMPIRE

Der Name wirkt pompös, fast schon furchteinflößend. PEH EMPIRE heißt der Mischfonds aus dem Hause der PEH Wertpapier AG. Empire steht dabei im Englischen für Imperium – und weckt gleichzeitig Assoziationen zum gigantischen British Empire unter Herrschaft des adeligen englischen Königshauses. Jeder weiß dabei: Adel verpflichtet.

Und zu was verpflichtet sich der EMPIRE mit seinem Namen? „Der Fonds hat grundsätzlich eine weltweite Anlagestrategie und setzt in Verbindung zum Imperium-Wortspiel auf die globalen Marktführer“, erklärt der Fondsmanager und Vorstandsvorsitzende Martin Stürner gegenüber CAPinside. Doch der Name EMPIRE soll auch auf die Empirie verweisen, die hinter der Anlagestrategie sitzt: „Sie beruht auf Marktbeobachtungen. Das heißt, dass unsere Künstliche Intelligenz alle Entwicklungen an den Märkten an jedem einzelnen Datum beobachtet“, so Stürner.

Datenfokus ist Alleinstellungsmerkmal