Stratec erwartet Zahlen am oberen Ende der Prognose für 2020

Stratec hat in den ersten neun Monaten 2020 den Umsatz von 158,3 Millionen Euro auf 179,1 Millionen Euro steigern können. Der Labor-Ausrüster aus Birkenfeld meldet auf Basis des Adjusted EBIT einen Gewinnanstieg von 20 Millionen Euro auf 28,1 Millionen Euro. Je Stratec Aktie fällt ein Neunmonatsgewinn von 1,55 Euro an, mehr als doppelt so viel wie mit 0,72 Euro im Vorjahreszeitraum. Auf angepasster Basis meldet Stratec je Aktie ...