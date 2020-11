Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Dialog Semiconductor übertrifft Erwartungen trotz Quartalsverlust Dialog Semiconductor hat am Donnerstag Quartalszahlen und eine Prognose für das laufende Quartal vorgelegt, in dem der Chiphersteller einen Umsatz zwischen 380 Millionen Dollar und 430 Millionen Dollar erzielen will. Die Bruttomarge im laufenden …