FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa fliegt mit dem Ballast eines weiteren Milliardenverlusts in den harten Corona-Winter. Abschreibungen auf nicht mehr benötigte Jets und Kerosin-Kontrakte haben den Verlust für das dritte Quartal auf knapp 2 Milliarden Euro wachsen lassen, wie der Konzern am Donnerstag in Frankfurt berichtete.

An der Börse wurden die Nachrichten mit Kursverlusten quittiert. Die Lufthansa-Aktie gab am Vormittag zeitweise um fast vier Prozent nach. Bis zum frühen Nachmittag dämmte sie das Minus auf 0,57 Prozent ein, zählte aber immer noch zu den schwächsten Titeln im MDax . Mit einem Minus von mehr als 50 Prozent zählt die Aktie zu den am stärksten gebeutelten deutschen Titeln seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und ist deshalb im Sommer aus dem deutschen Leitindex Dax geflogen.