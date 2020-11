Victorinox eröffnet Brand Store in Berlin (FOTO)

Ibach-Schwyz (ots) - Ein kleines Stück Schweiz im Herzen Berlins: das Schweizer

Traditionsunternehmen Victorinox eröffnet am 5. November in bester Lage seinen

zweiten Brand Store in Deutschland. Ab sofort kann man an der Tauentzienstrasse

13 die ganze Victorinox Produktewelt erleben: von den berühmten Taschenmessern

über Haushaltsmesser, Uhren und Reisegepäck bis hin zu Parfums.



Die Tauentzienstrasse ist eine zentrale, beliebte Einkaufsstrasse in der

Berliner City West. Der Kurfürstendamm, ebenfalls eine sehr beliebte

Shoppingmeile sowie die historische Wilhelm-Gedächtniskirche sind in

unmittelbarer Nähe. Ab dem 5. November ist Berlin um eine kleine Attraktion

reicher: in der Tauentzienstrasse 13 eröffnet ein Brand Store des Schweizer

Traditionsunternehmens Victorinox.





Der neue Store zeigt auf über 90 Quadratmetern die ganze VictorinoxProduktevielfalt: Outdoor-Fans, Abenteurer und Reisefreudige können sich auffunktionales Reisegepäck, Uhren und Parfums freuen. Hobbyköche und Profis findeneine grosse Auswahl an Küchenmessern und -helfern. Natürlich dürfen auch dieweltbekannten Victorinox Taschenmesser nicht fehlen: Neben einer Vielzahl anModellen und Farben, kann über die Personalisierungsstation auch das eigeneWunsch-Taschenmesser zusammengestellt und sogar mit einer persönlichen Gravurversehen werden.Ein besonderes Highlight ist das "Place to be" Berlin Taschenmesser mit derSkyline von Berlin auf der Vorderseite und den Koordinaten des Victorinox BerlinStores auf der Rückseite. Das Taschenmesser ist ausschliesslich im VictorinoxStore Berlin erhältlich.Mit dem neuen Store in Berlin ist Victorinox zusammen mit dem Brand Store inKöln nun mit zwei Retail Stores in Deutschland vertreten. Seit 2013 istVictorinox bereits mit einem Brand Store in Köln vertreten. Weltweit führtVictorinox mehr als 60 eigene Retail Stores."Seit 2008 investieren wir an ausgewählten Standorten in eigene Retail Stores,um unsere Marke und die gesamte Produktewelt von Victorinox erlebbar zu machen,"sagt Victorinox CEO Carl Elsener. "Deutschland ist unser wichtigsterAuslandsmarkt in Europa, unsere Produkte werden hier aufgrund ihrer Qualitätganz besonders geschätzt. Berlin steht schon lange auf unserer Wunschliste. Wirsind froh, nun den richtigen Standort gefunden zu haben und den Brand Storeeröffnen zu können."So facettenreich und vielfältig Berlin ist, so vielfältig ist auch das SchweizerFamilienunternehmen Victorinox. Gross und bekannt geworden mit dem rotenTaschenmesser, das heute noch das Herzstück des Unternehmens darstellt, hatVictorinox inzwischen seine Expertise in den Bereichen Multifunktionalität,Zuverlässigkeit und Design auch auf andere Produktkategorien ausgeweitet. Heutestellt das Unternehmen neben dem bekannten Taschenmesser noch Haushalts- undBerufsmesser, Reisegepäck, Uhren und Parfum unter der Marke Victorinox her.Victorinox Produkte sind an Verkaufspunkten in mehr als 120 Ländern erhältlich.In Shop-in-Shops und mehr als 50 eigenen Retail Stores wird die VictorinoxMarkenwelt erlebbar gemacht. Neben den neun Brand Stores im Heimatmarkt Schweiz(unter anderem Zürich, Genf, Luzern, Lausanne, Andermatt) gibt es noch weitereVictorinox Stores in London, New York, Tokio und Hong Kong. In Deutschland istVictorinox seit 2017 mit einem Brand Store in Köln und nun auch in Berlinvertreten.