Alibaba-Aktie fiel um 4% nach gemischten Quartalszahlen

Die Alibaba Group Holding Ltd. (BABA.US) fiel vorbörslich um 4%, nachdem das Unternehmen gemischte Ergebnisse für das zweite Quartal gemeldet hatte.

Der chinesische E-Commerce-Riese meldete einen bereinigten Gewinn von 2,65 US-Dollar pro Aktie, das deutlich über den Erwartungen der Analysten von 2,12 US-Dollar pro Aktie lag. Der Umsatz aus seinem E-Commerce-Kerngeschäft stieg um 29%, der Umsatz von 22,838 Milliarden US-Dollar lag jedoch leicht unter den Prognosen von 23,19 Milliarden US-Dollar.

Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer erreichte im September 881 Millionen, sieben Millionen mehr als im Juni.

„Alibaba hatte ein weiteres starkes Quartal. Wir haben dem Unternehmen weiterhin dabei geholfen, sich zu erholen und neue Wachstumschancen durch Digitalisierung in der Welt nach der Pandemie zu finden. Die solide Leistung unseres Kerngeschäfts und das robuste Wachstum der Alibaba Cloud sind das direkte Ergebnis unseres Engagements für die Wertschöpfung für unsere Kunden", sagte CEO Daniel Zhang. „Wir konzentrieren uns weiterhin auf unsere drei langfristigen Wachstumsmotoren - Inlandsverbrauch, Cloud Computing und Datenintelligenz sowie Globalisierung -, um die Chancen, die sich aus den anhaltenden Veränderungen der Verbrauchernachfrage und der Beschleunigung der Digitalisierung von Unternehmen in unserer digitalen Wirtschaft ergeben, effektiv zu nutzen.

Die heutigen Ergebnisse folgen auf die überraschende Aussetzung der Rekordzulassung der chinesischen Tochtergesellschaft Ant in Höhe von 37 Milliarden Dollar an der Börse in Shanghai am Dienstag.

Alibaba (BABA.US) steht unter Druck, nachdem das Unternehmen gemischte Quartalsergebnisse veröffentlicht hat. Sollte die pessimistische Stimmung anhalten, dann könnte die Unterstützung bei 267,00 USD getestet werden. Quelle: xStation 5



