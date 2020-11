DZ BANK belässt Norma Group auf 'Kaufen' Nachrichtenquelle: dpa-AFX Analysen | 05.11.2020, 13:14 | 24 | 0 | 0 05.11.2020, 13:14 |



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 10:57 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2020 / 11:05 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere der Norma Group nach Zahlen von 36 auf 34 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Umsetzung der "Get on Track"-Strategie sei auf einem guten Weg, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mittel- bis langfristig könnten die Margenniveaus der Vergangenheit wieder erreichbar sein./ag/mis

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Reigber

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

