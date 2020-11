„Mann, ist das kalt! Da frieren ja die Lippen ein. Jetzt brauch´ ich meinen Labello.“ Hat es eine Marke geschafft, umgangssprachlich verwendet zu werden, kennt sie wirklich jedes Kind.

Beiersdorf: BEI // ISIN: DE0005200000

„Deonyme“ sagen die Lateiner dazu, „generischer Markenname“ die Marketingleute. Der Hamburger Konsumgüterkonzern Beiersdorf AG hat gleich mehrere solcher Marken in seinem Portfolio: Neben Labello, Nivea und Hansaplast auch den guten alten Tesafilm. 7,23 Milliarden Euro erwirtschafteten 20.000 Mitarbeiter mit Haut- und Körperpflegeprodukten sowie selbstklebenden System- und Produktlösungen für Industriekunden und Endverbraucher. Während der Pandemie verzeichneten die Hamburger in beiden Unternehmensbereichen schlechtere Geschäfte. Trotzdem: Der nächste Winter steht vor der Tür. Nach was werden wir greifen, wenn uns die Lippen frieren? Natürlich nach dem Labello.

Chart Beiersdorf

Primärszenario

Nach dem Pandemie-Tief Mitte März und der darauf folgenden Erholung des Kurses im April zeichnete die Beiersdorf-Aktie eine volatile Seitwärtsbewegung aus. Anfang Oktober hielten bullische Kräfte dem Durchstoßen eines Widerstands bei €92.14 stand, was einen Monat später nicht mehr der Fall war. Beim Kurs knapp über €90.00 steuert die Aktie nun unseren Zielbereich von unten an und wird daran abprallen. Einen Widerstand bei €83.98 können die Bullen noch einmal halten, bis die Aktie dann im Dezember einen südlichen Kurs in Richtung €40.00 einschlägt. Sobald unser roter Zielbereich erreicht ist, werden wir den Markt shorten!

