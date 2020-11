First Graphene Limited: Neuer Weg zu Wasserstoff und Batteriematerialien auf Graphenbasis, finanziert von der britischen Regierung

First Graphene Ltd ("ASX: FGR " oder "das Unternehmen ") teilt in Zusammenarbeit mit Kainos Innovation Ltd (UK) mit, dass das Unternehmen von der britischen Regierung einen Zuschuss erhalten hat, um die Entwicklung eines innovativen Weges zu grünem Wasserstoff und Materialien in Batteriequalität voranzutreiben. Die wichtigsten Punkte

- Zuschuss an FGR im Rahmen des britischen Fonds für nachhaltige Innovation.



- Neuartige Prozesstechnologie wandelt kostengünstige Kohlenwasserstoff-Ausgangsmaterialien direkt in Graphenmaterialien und "grünes" Wasserstoffgas um.



- Zusammenarbeit mit Erfinder und Gründer der Kainos Innovation Ltd.



- Weltweite, exklusive Lizenz zur kommerziellen Nutzung der Technologie.

Der Zuschuss wurde von Innovate UK im Rahmen des britischen Fonds für nachhaltige Innovation zur Weiterentwicklung der einzigartigen Prozesstechnologie vergeben, die von Kainos Innovation Ltd erfunden und patentiert wurde und kostengünstige Kohlenwasserstoff-Ausgangsmaterialien direkt in Graphenmaterialien und Wasserstoffgas umwandelt. Die Technologie benötigt das Know-how der First Graphene UK Ltd, um die Herstellung in größerem Umfang und die Entwicklung kommerzieller Anwendungen voranzutreiben. First Graphene UK Ltd verfügt über eine weltweite, exklusive Lizenz zur kommerziellen Nutzung der Technologie.

Das Verfahren stellt leistungsstarke Graphenprodukte mit kontrollierter Größe, Form und Chemie her. Wasserstoffgas ist ein Nebenprodukt, das ohne zugehörige Kohlenoxidprodukte erzeugt wird und kann zutreffend als "grüner" Wasserstoff beschrieben werden. Das Projektteam schätzt, dass aus jeder Tonne Erdölausgangsmaterial 940 kg Graphen/grafitischer Kohlenstoff und 60 kg grünes Wasserstoffgas produziert werden können.