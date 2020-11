Zuversicht beim US-Pharmakonzern Bristol-Myers steigt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb (BMS) wird nach einem überraschend starken Umsatzschub für das Gesamtjahr nochmals zuversichtlicher. Im vergangenen Jahresviertel hatte dem Konzern erneut die Celgene-Übernahme Rückenwind verliehen, wie BMS am Donnerstag in New York mitteilte. Im vorbörslichen Handel legte das Papier an der Nasdaq um mehr als eineinhalb Prozent zu.

Der Konzern hatte bereits nach dem zweiten Quartal seine zuvor etwas gestutzten Erwartungen wieder aufpoliert. Die nochmals verbesserte Prognose sieht nunmehr beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) einen Wert von 6,25 bis 6,35 Dollar für 2020 vor. Zuvor hatte das Management noch 6,10 bis 6,25 Dollar in Aussicht gestellt. Im vergangenen Jahr hatte der Konzern ein bereinigtes EPS von 4,69 Dollar erzielt.