Michael Gottschalk neuer Head of Content bei picture alliance (FOTO)

Frankfurt (ots) - Michael Gottschalk ist neuer Head of Content der dpa-Tochter

picture alliance. Der 39 Jahre alte Fotojournalist und Bildredakteur ist in

dieser Position zuständig für die Analyse, Weiterentwicklung und Umsetzung der

Content-Strategie der Frankfurter Agentur.



"Wir freuen uns sehr, dass wir für diese Aufgabe solch einen erfahrenen

Bildexperten und Kenner des Bildmarktes gewinnen konnten. Michael Gottschalk ist

nicht nur selbst Fachmann, wenn es um die Produktion professioneller Fotos geht,

sondern kennt auch die Kundenseite aus eigener Erfahrung gut und wird damit

einen besonderen Blick auf die Bedürfnisse unserer Kunden haben. Die Ansprüche

an Bildmaterial ändern sich ständig und müssen permanent überprüft und in

Zusammenarbeit mit bestehenden und neuen Partnern angepasst werden. Wir freuen

uns auf die Zusammenarbeit.", sagt Petra Busch, Geschäftsführerin der picture

alliance.







studierte Michael Gottschalk in Dortmund Foto- und Kommunikationsdesign. Seine

Karriere als Fotokorrespondent startete er bei der Nachrichtenagentur ddp in

NRW. 2008 wechselte er für ddp nach Berlin und übernahm 2011 die Leitung des

ddp/dapd-Fotografenbüros Berlin. 2013 arbeitete er als freier Bildredakteur für

FAZ publishing und fest angestellt bis 2018 als Fotograf und Videojournalist für

die Agentur photothek, wo er u.a. als offizieller Fotograf verschiedener

Bundesministerien tätig war und Delegationsreisen des Außenministers und

weiterer Kabinettsmitglieder dokumentierte. Vor seinem Wechsel zur picture

alliance war Michael Gottschalk als Bildredakteur für die Titelredaktion der

Tageszeitungen der Funke Mediengruppe in Nordrhein-Westfalen tätig.



Über picture alliance



Die dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa

Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und

-Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unter

http://www.picture-alliance.com betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 90

Mio. Bildern, Grafiken und Illustrationen. Durch die Zusammenarbeit mit 300

Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen

Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst,

Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture

alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der

Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen

Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes

(DBS).



