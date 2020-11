IT-Unternehmen MINHOFF verlost zum 50. Jubiläum Konferenzraumlösung mit Covid 19 Luftreinigungssystem

Berlin (ots) - Das Berliner IT-Unternehmen MINHOFF feiert am 11. November 2020

sein 50 jähriges Jubiläum und verschenkt anlässlich des Jubiläums eine

Konferenzraumlösung an eine Berliner Firma, die ein 65" SMART Board® Interactive

Display inkl. i5 OPS PC, eine Webcam mit Mikrofon und ein Covid 19

Luftreinigungssystem beinhaltet.



Viele Agenturen und Firmen fragen sich aufgrund der Covid 19 Pandemie, welche

Bürolösungen sie ihren Mitarbeitern anbieten können. Homeoffice vs Großraumbüro,

um die Mitarbeiter zu schützen. Teamskonferenzen vs Freiluftmeetings, um sich

gemeinsam auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen.







Konferenzraumlösung überlegt, die in dieser herausfordernden Zeit verschiedene

Szenarien ermöglicht. Egal ob die Mitarbeiter zusammen im Konferenzraum oder auf

Distanz arbeiten wollen - mit dem Roomer-Cube von MINHOFF ist beides möglich und

der Datenschutz in sicherheitsrelevanten Berufsgruppen kann überall gelebt

werden. Damit die Menschen im Konferenzraum bestmöglich geschützt sind,

beinhaltet die Lösung sogar ein Covid 19 Luftreinigungssystem, dass auf

gekapselter UV-C Strahlung basiert.



Die Vorteile von UV-C Strahlung sind, dass sie Viren zu 99,9% unschädlich

machen, ihr Einsatz umweltfreundlich ist, da keine Chemikalien verwendet werden

und das System nur einen Stromanschluss benötigt. Durch die lange Lebensdauer

der UV-C Lampen (ca. 9.000 Stunden), beinhaltet der Einsatz des Covid 19

Luftreinigungssystems von MINHOFF auch einen geringen Stromverbrauch.



"Wir wissen alle nicht, wie lange uns die COVID 19- Situation noch belastet. Für

viele Unternehmen war die Raumluft bislang kein großes Thema. Im Konferenzraum

halten sich jedoch mehrere Personen über einen längeren Zeitraum auf und

kommunizieren in der Regel aktiv. Dadurch ist der Konferenzraum ein geeigneter

Ort, um aktiv Hygienemaßnahmen durchzuführen. Mit dem Covid 19

Luftreinigungssystem, das wir in unserer Konferenzraumlösung mitanbieten, wollen

wir es Unternehmen leicht machen, etwas zum Schutz ihrer Mitarbeiter und zur

Verbesserung der Raumluft beizutragen,"



sagt Antje Minhoff, die das Unternehmen ihres Vaters nach seinem Tod 2005

übernommen hat und die MINHOFF GmbH seitdem leitet. Neben ihrer Tätigkeit als

Geschäftsführerin im Familienunternehmen ist Antje Minhoff u.a. auch Gründerin

sowie Mitglied in verschiedenen Wirtschafts- und Bildungsverbänden.



Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen zu der Konferenzraumlösung von

MINHOFF finden Sie unter diesem Link:

https://www.minhoff.de/business/50-jahre-minhoff.html



Nähere Informationen zu der Firma MINHOFF erhalten Sie unter diesem Link:

http://www.minhoff.de/



Pressekontakt:



doko pr

Diana Doko

0049 30 23627990

mailto:diana@doko-pr.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/149968/4754535

OTS: Minhoff





In Bezug auf die Konferenzraumsituation hat sich die Berliner Firma MINHOFF eineKonferenzraumlösung überlegt, die in dieser herausfordernden Zeit verschiedeneSzenarien ermöglicht. Egal ob die Mitarbeiter zusammen im Konferenzraum oder aufDistanz arbeiten wollen - mit dem Roomer-Cube von MINHOFF ist beides möglich undder Datenschutz in sicherheitsrelevanten Berufsgruppen kann überall gelebtwerden. Damit die Menschen im Konferenzraum bestmöglich geschützt sind,beinhaltet die Lösung sogar ein Covid 19 Luftreinigungssystem, dass aufgekapselter UV-C Strahlung basiert.Die Vorteile von UV-C Strahlung sind, dass sie Viren zu 99,9% unschädlichmachen, ihr Einsatz umweltfreundlich ist, da keine Chemikalien verwendet werdenund das System nur einen Stromanschluss benötigt. Durch die lange Lebensdauerder UV-C Lampen (ca. 9.000 Stunden), beinhaltet der Einsatz des Covid 19Luftreinigungssystems von MINHOFF auch einen geringen Stromverbrauch."Wir wissen alle nicht, wie lange uns die COVID 19- Situation noch belastet. Fürviele Unternehmen war die Raumluft bislang kein großes Thema. Im Konferenzraumhalten sich jedoch mehrere Personen über einen längeren Zeitraum auf undkommunizieren in der Regel aktiv. Dadurch ist der Konferenzraum ein geeigneterOrt, um aktiv Hygienemaßnahmen durchzuführen. Mit dem Covid 19Luftreinigungssystem, das wir in unserer Konferenzraumlösung mitanbieten, wollenwir es Unternehmen leicht machen, etwas zum Schutz ihrer Mitarbeiter und zurVerbesserung der Raumluft beizutragen,"sagt Antje Minhoff, die das Unternehmen ihres Vaters nach seinem Tod 2005übernommen hat und die MINHOFF GmbH seitdem leitet. Neben ihrer Tätigkeit alsGeschäftsführerin im Familienunternehmen ist Antje Minhoff u.a. auch Gründerinsowie Mitglied in verschiedenen Wirtschafts- und Bildungsverbänden.Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen zu der Konferenzraumlösung vonMINHOFF finden Sie unter diesem Link:https://www.minhoff.de/business/50-jahre-minhoff.htmlNähere Informationen zu der Firma MINHOFF erhalten Sie unter diesem Link:http://www.minhoff.de/Pressekontakt:doko prDiana Doko0049 30 23627990mailto:diana@doko-pr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/149968/4754535OTS: Minhoff