MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Allianz ist bisher ohne schwere Blessuren durch die Corona-Krise gekommen. Wenn die Analysten recht behalten, dürften die pandemiebedingten Versicherungsschäden den Dax-Konzern auch im Gesamtjahr nicht zu sehr belasten. Einen allzu herben Gewinneinbruch oder gar rote Zahlen muss die Allianz wohl nicht fürchten. Was bei dem Versicherer los ist, was Analysten sagen und wie sich die Aktie entwickelt.

Die Corona-Krise hatte schon im Frühjahr auch die Gewinnpläne der Allianz durchkreuzt. Konzernchef Oliver Bäte verabschiedete sich Ende April von seiner ursprünglichen Prognose, in diesem Jahr einen operativen Gewinn von 11,5 bis 12,5 Milliarden Euro zu erzielen. Der Vorstand wagte die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie nicht abzuschätzen. Versicherungsschäden durch den wochenlangen Betriebsstopp in vielen Unternehmen und den Ausfall von Großveranstaltungen drohten den Konzern ebenso zu belasten wie die Verwerfungen an den Finanzmärkten.

Im ersten Halbjahr machte die Corona-Krise der Allianz aber nicht so schwer zu schaffen wie gedacht. So erzielte der Konzern in den ersten sechs Monaten einen operativen Gewinn von 4,9 Milliarden Euro, rund ein Fünftel weniger als ein Jahr zuvor.

Die Schließung von Betrieben, der Ausfall von Veranstaltungen und der Rückgang der Kapitalerträge kamen den Münchner Konzern zwar auch im zweiten Quartal teuer zu stehen. Mit rund einer halben Milliarde Euro fielen die Belastungen aber geringer aus als im ersten Jahresviertel. Damit standen nach dem ersten Halbjahr insgesamt 1,2 Milliarden Euro zu Buche.

Im zweiten Jahresviertel zog sich der Gewinnrückgang durch alle Konzernbereiche. Der Überschuss sackte sogar um 29 Prozent auf gut 1,5 Milliarden Euro ab, auch weil Allianz infolge der Krise weniger Zinsen und Dividenden einnahm.

Spannend bleibt die Frage, inwieweit der Versicherer für die behördlich angeordnete Schließung von Gaststätten und Restaurants geradestehen muss. Das Münchner Landgericht ließ im September durchblicken, dass die Betriebsschließungsversicherung der Allianz möglicherweise für die behördlich angeordnete Schließung von Gaststätten im Frühjahr zahlen muss, auch wenn der Covid-19-Erreger in den entsprechenden Policen nicht explizit genannt ist.

Kläger war in diesem Fall die Münchner Gaststätte Nockherberg. Allerdings einigten sich die Streitparteien im Oktober außergerichtlich. In dem Rechtsstreit ging es um eine Forderung von rund 1,13 Millionen Euro. Wie genau die Parteien sich einigten, sei dem Gericht nicht bekannt, hieß es. Bundesweit sind an den Gerichten derzeit Klagen von Gastronomen gegen mehrere Versicherer anhängig, die die Kosten der coronabedingten Zwangsschließungen im Frühjahr nicht bezahlen wollen. Auch für Allianz geht es dabei um hohe Summen - und eine Grundsatzfrage.