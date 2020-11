^ DGAP-Ad-hoc: Sto SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung Sto passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2020 nach unten und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020 nach oben an

Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen



Stühlingen, 5. November 2020 - Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten für die Zwischenmitteilung innerhalb des zweiten Halbjahres 2020 passt die Sto SE & Co. KGaA ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr an. Aus heutiger Sicht rechnet der Sto-Konzern 2020 mit einem im Vergleich zum Vorjahr nur um 0,7 % gestiegenen Umsatz und somit in Höhe von etwa 1.408 Mio. EUR (bisherige Prognose: Umsatzplus von 6,6 % auf etwa 1.490 Mio. EUR; 2019: 1.398,2 Mio. EUR).



Das operative Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit EBIT wird voraussichtlich auf 106 Mio. EUR bis 116 Mio. EUR (bisherige Prognose: 93 Mio. EUR bis 103 Mio. EUR; 2019: 85,9 Mio. EUR) steigen. Das Vorsteuerergebnis EBT dürfte 2020 ebenfalls höher als erwartet zwischen 103 Mio. EUR und 113 Mio. EUR liegen (bisherige Prognose: 90 Mio. EUR bis 100 Mio. EUR; 2019: 83,1 Mio. EUR) und die Umsatzrendite zwischen 7,4 % und 8 % (bisherige Prognose: 6 % bis 6,7 %; 2019: 5,9 %).



Das geringere Konzernumsatzwachstum hat seine wesentliche Ursache in den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. Aufgrund positiver Beschaffungseffekte und ergebnissichernder Maßnahmen kann voraussichtlich im Geschäftsjahr 2020 gleichwohl die ursprüngliche Ergebniserwartung übertroffen werden. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass sowohl der für die Geschäftsentwicklung des Sto-Konzerns wichtige Witterungsverlauf in den letzten Monaten des Jahres als auch der weitere Verlauf der Coronavirus-Pandemie noch maßgeblichen negativen Einfluss auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2020 haben können.

Die vollständige Zwischenmitteilung innerhalb des zweiten Halbjahres 2020 wird am 19. November 2020 veröffentlicht.



Ansprechpartner Sto SE & Co. KGaA

Rolf Wöhrle, Vorstand der STO Management SE, Finanzen, Kontakt über: Telefon: 07744 57-1241, E-Mail: s.buehner@sto.com

Medienkontakt:

Claudia Wieland, Redaktionsbüro tik GmbH, Tel.: 0911 9597-871, E-Mail: info@tik-online.de



