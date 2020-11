FRANKFURT (dpa-AFX) - Die von Linde angehobene Zielspanne für den Jahresgewinn hat der Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers am Donnerstag weitere deutliche Aufwärtsimpulse geliefert. Sie sprang am Nachmittag um 4,0 Prozent auf 210,10 Euro hoch, legte damit den siebten Handelstag in Folge zu und befindet sich auch wieder auf dem Niveau von Mitte September.

Nach dem allgemeinen Kursrutsch am Markt in der letzten Oktoberwoche, war es der Linde-Aktie anschließend rasch wieder gelungen, die 200-Tage-Linie zu überwinden. Diese Durchschnittslinie, die charttechnisch orientierten Anlegern den längerfristigen Trend signalisiert, liegt aktuell bei 189 Euro und damit keine zwei Euro unter dem Schlusskurs des Papiers Ende des vergangenen Jahres.