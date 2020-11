Großer Knall im Goldpreis kurz bevor?. Steht ein Knall bevor?

Die Aktien sind heute deutlich unter die Räder gekommen. Erholungsversuche waren, wenn überhaupt nur sehr halbherzig erkennbar. Jetzt warten die Anleger wieder auf die täglichen Infektionszahlen aus Deutschland und hoffen darauf, dass sie nicht so hohe Sprünge machen wie in Frankreich und anderen europäischen Ländern. Der Goldpreis (+1,3% auf $1929,05) hat sich in diesem durch Risikoaversion getriebenen Umfeld nicht als sicherer Hafen erwiesen. Auf der Webseite von CMC Markets, auf dieser Link geht, erfahren Sie mehr darüber, ob ein Knall beim Goldpreis kurz bevorstehen könnte!

