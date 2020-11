Datenschutzfreundliche Big-Data-Analysen / Big Data privatsphärenfreundlich nutzen - neue Studie des Fraunhofer SIT zeigt technische Möglichkeiten (FOTO)

Darmstadt (ots) - Die Analyse großer Datenmengen ermöglicht zahlreiche

Verbesserungen - bei der Bekämpfung des Klimawandels ebenso wie in der Medizin.

Gleichzeitig entstehen durch heutige Big-Data-Analysemöglichkeiten ganz neue

Risiken für die Privatsphäre von Menschen. Fügt man beim Analysieren Datenmengen

aus unterschiedlichen Quellen zusammen, kann man oftmals vermeintlich

anonymisierte Daten zu persönlichen Profilen zusammenführen, mit teils

unabsehbaren Folgen für die betroffenen Personen. Eine neue Studie des

Fraunhofer-Instituts für Sichere Informationstechnologie SIT zeigt deshalb, wie

Big-Data-Technologien genutzt werden können, ohne der Privatsphäre Einzelner zu

schaden. Die Studie richtet sich an Anwender und Entwickler von

Big-Data-Systemen und steht kostenlos zum Download bereit unter

https://www.sit.fraunhofer.de/reports/



Das Unternehmen New York City Taxi veröffentlichte im März 2014 die

Reiseprotokolle von 173 Millionen Taxifahrten, um diesen Datensatz der Forschung

zur Verfügung zu stellen. Die Protokolle enthielten Start- und Zielort, Datum

und Uhrzeit der Fahrt, Trinkgeld sowie anonymisierte Hinweise auf die

Identitäten der Fahrer. New York City Taxi nutzte die Lizenz-Nummern der Fahrer,

um daraus einen anonymisierten Wert zu erstellen. Forscher, die mit dem

Datensatz arbeiteten, gelang es jedoch, diese Nummern zu de-anonymisieren -

indem sie allgemein zugängliches Wissen darüber, wie New Yorker

Taxi-Lizenznummern aufgebaut sind, verwendeten. Über die de-anonymisierte

Lizenznummer konnten sie herausfinden, wie viel jeder Fahrer an Trinkgeld

verdient hatte und ähnliche private Informationen.





Big Data nutzen, ohne Privacy zu schadenDies ist nur eines von vielen Beispielen dafür, wie verschiedenste Datenquellenzusammengeführt und durch Big-Data-Analysen auch vermeintlich anonyme Datende-anonymisiert werden können. "Um solche Privacy-Risiken auszuschließen, müssenBig-Data-Systeme angepasst werden", erklärt Prof. Martin Steinebach, einer derAutoren der Studie und Leiter der Abteilung IT-Forensik am Fraunhofer SIT. "Inunserer Studie haben wir praktisch umsetzbare Lösungsvorschläge für Anwender undEntwicklerinnen von Big-Data-Systemen aufgezeigt und Empfehlungen für dendatenschutzkonformen Einsatz der Technologie gegeben, etwa dazu, wie Daten amsinnvollsten anonymisiert werden können."Privacy by Design für Big DataGrundvoraussetzung für die rechtskonforme Verwendung von personenbezogenen Datenin Big-Data-Analysen ist, dass rechtliche Vorgaben eingehalten werden. DieStudie erläutert deshalb zunächst, was genau die Datenschutz-Grundverordnung(DSGVO) und andere datenschutzrechtliche Vorgaben für den Einsatz vonBig-Data-Technologien bedeuten. Die Autoren der Studie empfehlen, auf denGrundprinzipien des Privacy by Design aufzubauen, also Datenschutz schon bei derKonzeption und Entwicklung eines Systems mitzudenken. "Die große Herausforderungbesteht darin, ein System zu entwickeln, das datenschutzfreundlich und dennochtechnisch machbar ist" resümieren die Autoren. In der Studie erläutern sie, wiedas praktisch umsetzbar sein könnte, und zeigen dies anhand vonunterschiedlichen Gestaltungsprinzipien, beispielsweise der Analyse vonanonymisierten Daten, um an wertvolle Erkenntnisse zu gelangen, ohnepersonenbezogene Daten zu benötigen.Verschlüsselung und Anonymisierung für Big-Data-SystemeDer umfangreichste Teil der Studie gibt einen Überblick über konkrete technischeAnsätze, mit denen Daten geschützt werden können. Die Autoren evaluieren diewichtigsten Verschlüsselungstechnologien und empfehlen, welche Ansätze für BigData am besten geeignet sind. Dabei folgen die Autoren denVerarbeitungsschritten von Daten in Big-Data-Systemen, nämlich sichereÜbertragungskanäle ("Data in Transit"), sichere Speicherung von Daten ("Data atRest") sowie sichere Verarbeitung von Daten ("Data in Use"). Um Daten durch BigData gar nicht erst personenbeziehbar zu machen, nennt die Studie verschiedeneVerfahren der Anonymisierung für die unterschiedlichsten Arten von Daten, sowohlstrukturierte aus Datenbanken als auch unstrukturierte, beispielsweise ausTexten.Die Studie "Privacy und Big Data" ist im Verbundprojekt "Cybersicherheit für diedigitale Verwaltung" am Fraunhofer SIT entstanden, im Rahmen des NationalenForschungszentrums für Angewandte Cybersicherheit ATHENE. Finanziert wurde dieStudie vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport HMdIS. Sie kannkostenlos hier heruntergeladen werden: https://www.sit.fraunhofer.de/reports/Pressekontakt:Oliver Küch06151 869-213mailto:oliver.kuech@sit.fraunhofer.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/79510/4754611OTS: Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie SIT