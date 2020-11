DGAP-News: Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Konferenz Heidelberg Pharma kündigt Präsentationen von verschiedenen Forschungsergebnissen zur ATAC-Technologie auf der ASH Jahrestagung 2020 an 05.11.2020 / 15:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Heidelberg Pharma kündigt Präsentationen von verschiedenen Forschungsergebnissen zur ATAC-Technologie auf der ASH Jahrestagung 2020 an

- Heidelberg Pharma stellt das Design der geplanten klinischen Studie mit HDP-101 vor

- Partner MD Anderson Cancer Center präsentiert in einem Vortrag präklinische Daten zur Induktion einer Immunantwort gegen Multiples Myelom durch HDP-101

- Lizenzpartner Magenta stellt weitere präklinische Daten des ATAC-Kandidaten MGTA-117 vor

Ladenburg, 5. November 2020 - Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA) gab heute bekannt, dass sie auf der 62. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) das Design für die geplante klinische Studie mit HDP-101 präsentieren wird. Darüber hinaus werden die Partner MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA, (MD Anderson) sowie Magenta Therapeutics, Cambridge, MA, USA, (Magenta) (NASDAQ: MGTA) Daten zur ATAC-Technologie vorstellen. Die Tagung findet vom 5. bis 8. Dezember 2020 in einem virtuellen Format statt.

Prof. Andreas Pahl, CSO der Heidelberg Pharma AG, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass wir das Design unserer ersten klinischen Studie mit einem Antikörper-Amanitin-Konjugat (ATAC) auf dieser wichtigen Konferenz vorstellen dürfen. Die Studie soll mit dem BCMA-ATAC HDP-101 in der Indikation Multiples Myelom durchgeführt werden. Das Design wurde bereits in einem Pre-IND-Meeting mit der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA erörtert, und die Einreichung des Studienantrags bei der FDA soll in Kürze erfolgen. Einen Kandidaten bis zur Anwendung im Menschen zu entwickeln, ist ein aufwändiger Prozess und die IND ein wichtiger Meilenstein für uns."