FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktienrally des Dax-Neulings Delivery Hero läuft und läuft: Am Donnerstagnachmittag kletterten die Papiere des Online-Essenslieferdienstes an der Index-Spitze um 6,0 Prozent auf 112,65 Euro und toppten damit das Rekordhoch vom Vortag. Im Jahresverlauf ist das Papier so mit zunehmend größerem Abstand der am besten gelaufene Wert im Leitindex. Inzwischen beläuft sich das Kursplus auf knapp 60 Prozent, während beim Dax ein Verlust von knapp 6 Prozent zu Buche steht.

Neue Nahrung hatte der Kurs zuletzt Ende Oktober erhalten, als der Konzern Rekordbestellungen im dritten Quartal bekannt gab und sein Ziel für den Jahresumsatz anhob. Zahlreiche Analysten reagierten darauf mit Kurszielanhebungen. Die große Mehrheit empfiehlt die Aktie außerdem zum Kauf, und das, obwohl Delivery Hero auch 2020 keine Gewinne schreiben wird.