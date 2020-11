Die meisten der befragten Experten erwarten auch auf Halbjahres- und Jahressichtweiterhin eher gleichbleibende Zinsniveaus. Drei von zehn befragten Institutenprognostizieren frühestens für das nächste Jahr leicht steigende Konditionen,abhängig von der konjunkturellen Entwicklung - vor allem, wenn ein Impfstoffgegen Corona gefunden wird. "Wer im ausklingenden Jahr einen Immobilienkredit benötigt, kann sehr günstige Finanzierungsbedingungen für sein Vorhaben nutzen.Die heutigen Zinssätze liegen oft nur bei einem Viertel oder Fünftel der zumBeispiel vor zehn Jahren üblichen Konditionen", sagt Mirjam Mohr.Ursächlich für die aktuellen Zinsprognosen ist laut Interhyp-Zinsbericht vorallem die Pandemie-Entwicklung. Nachdem sich im dritten Quartal eine schnelleErholung der Wirtschaft abgezeichnet hatte, haben die europaweiten Lockdowns abAnfang November die Hoffnungen wieder gedämpft. Zusätzlich reagieren die Märktenervös mit Blick auf die Auswirkungen des US-Wahlergebnisses - beziehungsweiseauf den Umgang damit. Staaten und Notenbanken versuchen mit Soforthilfen undeiner weiterhin expansiven Geldpolitik die Konjunktur und die Inflationanzukurbeln.In der Folge suchen Investoren laut Interhyp anhaltend nach Sicherheit. DieNachfrage nach deutschen Staatsanleihen bleibt unverändert hoch, wodurch dieRenditen niedrig bleiben. Das wirkt sich auf Zinsen für Immobilienkredite aus.Interhyp rät Kreditnehmern, das niedrige Zinsniveau für eine schnelleEntschuldung zu nutzen, wobei hohe Anfangstilgungen helfen. Die Nachfrage nachImmobilien und Finanzierungen bei Interhyp habe sich auch in den Monaten derPandemie weiterhin auf hohem Niveau bewegt, berichtet das Unternehmen.Weitere Informationen zur Zinsentwicklung, Tipps zur Finanzierung und deraktuelle Zinsbericht von Mirjam Mohr mit den Einschätzungen der Experten findensich in den Zins-Charts von Interhyp unter https://www.interhyp.de/zins-charts/Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt anden Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler undinstitutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2019 einBaufinanzierungsvolumen von 24,5 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen rund 500Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe dieLeistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mitkundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenzihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten in Deutschland sowie in Österreichmit der Zweig-Niederlassung in Wien präsent.Pressekontakt:Britta Barlage, Pressesprecherin B2C, Interhyp AG, Domagkstraße 34, 80807München, Telefon: +49 (89) 20307 1325, E-Mail: britta.barlage@interhyp.de,https://interhyp.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/12620/4754667OTS: Interhyp AG