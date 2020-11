Darling Ingredients Inc. berichtet über die Finanzergebnisse des dritten Quartals 2020

Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Bessere Ergebnisse in unserem Lebensmittelsegment, kombiniert mit einer starkenLeistung in unserem internationalen Kraftstoffsegment, führten zu unserem bestenQuartalsergebnis des Jahres 2020", sagte Randall C. Stuewe, Chairman und ChiefExecutive Officer von Darling Ingredients Inc. "Wir sehen weiterhin verbesserteMargen in unserem globalen Rendering durch ein besseres Kostenmanagement, undunsere Umsätze mit hydrolysiertem Kollagen, die am stärksten von denwirtschaftlichen Auswirkungen von COVID betroffen sind, haben eine solide Wendevollzogen.""DGD hatte im dritten Quartal ein Rekordverkaufsvolumen von 80 MillionenGallonen, da unsere vertikal integrierte Lieferkette, die das kostengünstigsteProduktionssystem und die Rohstoffe mit den niedrigsten Kohlenstoffwerten inNordamerika unterstützt, weiterhin starke Ergebnisse erzielte. Die Stilllegungder Anlage im Oktober wurde planmäßig abgeschlossen, und wir gehen davon aus,dass wir das Jahr 2020 mit einer positiven Bilanz abschließen und in diesem Jahr285 Millionen Gallonen erneuerbaren Diesel produzieren werden", fügte Stuewehinzu."Unsere Bilanz ist nach wie vor stark, da wir unser ausstehendes langfristigesDarlehen B im dritten Quartal um 145 Millionen US-Dollar zurückgezahlt haben.Unsere Leverage Ratio, gemessen an unseren Bank Covenants, lag am Ende desdritten Quartals bei 1,93, da wir weiterhin daran arbeiten, in Zukunft einInvestment Grade Rating zu erreichen. Unsere Investitionsausgaben beliefen sich