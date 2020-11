Foto: finanzbusiness Ant-Börsengang frühstens in sechs Monaten Nachrichtenquelle: Finanz Business 6 | 0 | 0 05.11.2020, 16:27 | Der überraschend verschobene Börsengang des chinesischen Bezahldienstleisters Ant Financial verzögert sich mindestens um ein halbes Jahr. Das berichtet die "Financial Times".

