Taulia veröffentlicht Datenbank zu internationalen Zahlungsvorgaben

Die Datenbank wurde zur Erweiterung der Analysefunktionalitäten von Taulia erstellt. So wird der Umgang mit der weitreichenden und komplizierten Gesetzgebung rund um Zahlungsvorgaben für Unternehmen erleichtert. Zur Erstellung dieser umfassenden und einfach anzuwendenden Ressource hat Taulia Rechtstexte und Zeitungsartikel aus über 180 Ländern recherchiert und mit den Handels- und Industrieabteilungen der Regierungen kommuniziert. Regionale Regulierungsinformationen werden durch eine Suche nach Land und Einsicht in die entsprechenden Gesetze, Kodizes und Hinweise zu den Zahlungsbedingungen angezeigt.

Taulia, ein führender Anbieter für Verwaltungslösungen im Bereich Arbeitskapital, veröffentlicht eine Datenbank zu internationalen Zahlungsvorgaben. In der Datenbank werden Gesetze und Kodizes zu Zahlungsvorgaben in über 60 Ländern weltweit detailliert aufgeführt.

„Viele Länder wissen, wie wichtig rechtzeitige Zahlungen an Lieferanten sind, besonders bei kleinen Unternehmen. Die Datenbank zu internationalen Zahlungsvorgaben ist eine wertvolle Ressource, mithilfe derer Unternehmen diese Gesetze und Verhaltenskodizes aus Ländern weltweit einsehen können. Wir planen, die Daten jährlich abzugleichen und zu erweitern, sodass sie bei Änderungen aktuell bleiben“, so Bob Glotfelty, VP of Growth, Taulia.

Zugang zur Datenbank erhalten Sie unter: www.taulia.com/payment-terms

Über Taulia

Taulia ist ein führender Anbieter von Betriebskapitallösungen mit Hauptsitz in San Francisco, US-Bundesstaat Kalifornien. Durch eine einzigartige Kombination seiner Technologieplattform, seiner Mitarbeiter und seiner Verfahren hilft Taulia Unternehmen, den in ihrer Lieferkette gebundenen Wert zu erschließen. Taulias Vision ist es, eine Welt zu schaffen, in der jedes Unternehmen floriert, indem es Käufern und Lieferanten die Möglichkeit gibt, frei zu entscheiden, wann sie bezahlen und bezahlt werden wollen. Ein Netzwerk aus 2 Millionen Unternehmen nutzt die Technologie von Taulia. Jedes Jahr verarbeitet das Unternehmen mehr als 500 Milliarden US-Dollar. Taulia genießt das Vertrauen der größten Unternehmen der Welt, darunter Airbus, AstraZeneca und Vodafone. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.taulia.com

