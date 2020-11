Berlin (ots) -



- Repräsentative Studie mit mehr als 6.000 Teilnehmer*innen bestätigt Trend vom

Vorjahr: 56 Prozent der Deutschen haben bereits Second Hand Kleidung gekauft

- 86 Prozent kaufen Kleidung aus zweiter Hand, weil es gut für die Umwelt ist

- Corona-Pandemie ändert Kaufverhalten: Knapp ein Drittel der Deutschen hat

weniger Kleidung gekauft



Dass Kleidung aus zweiter Hand mehr als ein Trend ist, bestätigt der aktuelle

Second Hand Fashion Report 2020 von https://www.ubup.com/ , Deutschlands größtem

Second Hand Onlineshop: Mehr als jede*r Zweite (56 Prozent) in Deutschland hat

bereits Second Hand Kleidung gekauft, das ist ein Zuwachs von drei Prozent im

Vergleich zum Vorjahr. Dabei shoppen Frauen (67 Prozent) häufiger Second Hand

Kleidung als Männer (49 Prozent). Dies sind Ergebnisse des diesjährigen Second

Hand Fashion Reports, für den ubup - eine Marke von momox - das zweite Jahr in

Folge jeweils zwei Studien durchgeführt hat: Eine repräsentative Umfrage in

Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Kantar sowie eine Kundenumfrage

unter ubup Kund*innen, um detaillierte Einblicke in den Gebrauchtwarenmarkt für

Kleidung zu bekommen. Insgesamt nahmen in diesem Jahr über 6.000 Personen an den

Umfragen teil.









Die repräsentative Kantar-Umfrage zeigt, dass Second Hand Kleidung besonders

gerne online gekauft wird: 63 Prozent der Second Hand Käufer*innen shoppen im

Netz. Auf Flohmärkten suchen 42 Prozent nach dem nächsten Lieblingsteil aus

zweiter Hand, gefolgt von Second Hand Läden mit 37 Prozent. Vor allem Frauen (73

Prozent) kaufen gerne online second hand. Dafür gehen Männer lieber in Second

Hand Läden shoppen (43 Prozent).



Der Kauf von gebrauchter Kleidung ist zur Routine geworden: Fast ein Drittel der

Deutschen (32 Prozent) kaufen regelmäßig - mindestens alle drei Monate. Dieser

Wert ist im Vergleich zum Vorjahr leicht (um drei Prozent) gestiegen. Fast die

Hälfte der Befragten (46 Prozent) gibt an, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass

sie in Zukunft gebrauchte Kleidung kaufen werden - ein Zuwachs von sechs Prozent

zum letzten Jahr.*



Second Hand Kleidungskauf ist keine Frage des Einkommens



Wie auch schon im vergangenen Jahr bestätigt die diesjährige Kantar-Umfrage,

dass der Kauf von Second Hand Kleidung nicht im Zusammenhang mit dem

Brutto-Haushaltseinkommen steht. Lediglich die Befragten mit einem

Brutto-Haushaltseinkommen von über 50.000 Euro liegen minimal unter dem

Durchschnitt von 58 Prozent. Am beliebtesten ist Kleidung aus zweiter Hand vor

allem bei Jüngeren: So haben bereits 63 Prozent der 16- bis 24-Jährigen und 64

Prozent der 24- bis 34-Jährigen bereits Second Hand Kleidung gekauft. Im Seite 2 ► Seite 1 von 3



