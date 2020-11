---------------------------------------------------------------------------

Corporate News



Bad Neustadt a. d. Saale | 5. November 2020



Dr. Christian Höftberger ist neuer Vorstandsvorsitzender der RHÖN-KLINIKUM AG



Der Aufsichtsrat der RHÖN-KLINIKUM AG hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Christian Höftberger (46) einstimmig mit sofortiger Wirkung zum neuen Vorsitzenden des Vorstands bestellt.



Der promovierte Jurist ist bereits seit 15. August 2020 Mitglied des Vorstands. Bis 2012 war Höftberger bei der RHÖN-KLINIKUM AG tätig, zuletzt als kaufmännischer Geschäftsführer am Universitätsklinikum Gießen. Danach folgten leitende Positionen bei der Asklepios Gruppe, u. a. als Regionalgeschäftsführer für das Bundesland Hessen, Geschäftsführender Direktor der Asklepios Klinik Altona oder Geschäftsführer der Asklepios Klinik Lich GmbH, wo er unter anderem die strategische Positionierung und Neuausrichtung sowie den Ausbau stabiler Kooperations- und Zuweisernetzwerke erfolgreich umgesetzt hat.

Höftberger hat an den Universitäten Wien und Salzburg Rechtswissenschaften studiert und an der Universität St. Gallen einen Executive Master in General Management erworben. Seit Januar 2020 ist er Präsident der Hessischen Krankenhausgesellschaft (HKG).



Dr. Jan Liersch, Aufsichtsratsvorsitzender der RHÖN-KLINIKUM AG sagte: "Der Aufsichtsrat hat mit

Dr. Christian Höftberger einen ausgewiesenen Krankenhausexperten in diese Position berufen, der das Unternehmen sehr gut kennt. Er genießt unser vollstes Vertrauen. Die gesamte Krankenhauslandschaft steht vor massiven ökonomischen und strukturellen Herausforderungen. Wir sind überzeugt, dass sich die RHÖN-KLINIKUM AG unter seiner Leitung weiterhin in diesem dynamischen Markt behaupten und sich als starker Partner innerhalb der Asklepios Gruppe etablieren wird."