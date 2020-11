Tag zwei nach der US-Präsidentschaftswahl und noch immer steht nicht fest, wer im Januar ins Weiße Haus einziehen wird.

Zwar hält im laufenden Auszählungsmarathon die Aufholjagd des demokratischen Herausforderers Biden für das Präsidentenamt unvermindert an, aber auch Amtsinhaber Trump ist noch weit davon entfernt, eine Niederlage einräumen zu müssen. Und bis diese der Republikaner selbst nach einem immer wahrscheinlicher werdenden Sieg seines Konkurrenten einräumt, dürften wohl auch noch einige Wochen voller juristischer Auseinandersetzungen vergehen.



Aber statt sich aufgrund dieser Unsicherheit an die Seitenlinien zu begeben, greifen Anleger rund um den Globus bei Aktien zu als stünde der nächste Wirtschaftsboom vor der Tür oder aber das Coronavirus wäre endgültig besiegt. Beides ist nicht der Fall, stattdessen hofft die Börse erst einmal auf einen moderateren Kurs in der amerikanischen Politik mit positiven Effekten für die Weltwirtschaft.



Sollte Donald Trump gewinnen, könnte er nicht durchregieren, da sich die Republikaner mit einer Blockade im demokratisch geführten Repräsentantenhaus auseinandersetzen müssten. Gewinnt Biden, dürfte er mit größeren Projekten wie einer Steuerreform am noch republikanisch bestimmten Senat scheitern.



Der Deutsche Aktienindex schafft den Sprung nach oben und kann in diesen Tagen mit der Stärke der Wall Street mithalten. Hier preisen die Anleger die Risiken wieder aufflammender Handelskriege aus. Diese Entwicklung konnte man in den vergangenen Tagen auch sehr gut bei vielen Aktien aus Hongkong beobachten. Die heimlichen Gewinner dieser Wahl, egal wie sie am Ende ausgeht, sind China und die Europäische Union.