Nach dem ersten Corona-Beben an den Weltbörsen im Frühjahr hatte die wallstreet:online Zentralredaktion ein Musterdepot zusammengestellt, das Anlegern eine Orientierung für Crash-Zeiten geben sollte

Gut sechs Monate später scheinen die Börsen wieder am Scheideweg zu stehen. Wohin steuern die USA? Wie reagiert die Wirtschaft auf neue Lockdowns? Wann werden die ersten Impfungen massentauglich sein? Und was erwartet Börsianer im kommenden Jahr?

Daher lohnt sich der Blick zurück auf die Gewinnerwerte aus dem wallstreet:online Corona-Depot. Ob die Gewinner aus dem Frühjahr auch in der zweiten Welle überzeugen und welche Unternehmen langfristig auch nach Corona überzeugen werden – das könnte ein Blick auf die Gewinner der ersten Welle verraten.

Viele Heimarbeiter werden inzwischen ihre Erfahrungen mit der Videokonferenz-Software Zoom gemacht haben. Während persönliche Meetings ausfallen mussten, überzeugte Zoom im Vergleich zum etablierten Konkurrenten Skype mit praktischen Features und der großen Anzahl an möglichen Gesprächsteilnehmern. Die Amerikaner haben sich seither jedoch nicht auf ihrem Erfolg ausgeruht. „Neue Produktversionen und -funktionen signalisieren das Bestreben von Zoom, eine ganzheitlichere Plattform für Kollaboration und Workflow zu werden“, schreibt Bank of America-Analyst Nikolay Beliov in seinem neuesten Report. Der Aktienkurs hat sich seit der Aufnahme in das Corona-Depot am 20.4.2020 verdreifacht.

Die Top 10 im wallstreet:online Corona-Depot

Shop Apotheke und Zur Rose Group (DocMorris) haben Anlegern ebenfalls satte Gewinne beschert. Der Bedarf an Medikamenten ließ während der Pandemie nicht nach. Den Gang in die nächste Apotheke wollten sich viele Menschen trotzdem sparen. Die kommende Einführung des elektronischen Rezepts dürfte die Position der Online-Player weiter stärken.

Der Aktienkurs von Shop Apotheke hat seit der Aufnahme in das Corona-Depot am 20.4.2020 um 142 Prozent zugelegt. Für die Analysten von M.M. Warburg sind die künftigen Aussichten jedoch schon ausreichend in den aktuellen Kurs eingepreist. Sie raten zum Halten.

Beim größeren Konkurrenten Zur Rose Group sieht Volker Bosse von der Baader Bank noch Luft nach oben und legte das Kursziel auf 320 CHF fest. Zum Startschuss des Corona-Depots am 20.4.2020 kostete die Aktie noch 154 CHF – seither ging es 70 Prozent nach oben.

Eine glatte Kurs-Verdopplung legten seit Ende April auch Online-Shopping-Gigant Zalando hin. Die Quartalszahlen – der Umsatz kletterte um 22 Prozent im Jahresvergleich – konnten Analysten jedoch kaum noch überraschen. M.M. Warburg glaubt an ein Kursziel von 93 Euro und rät vorerst zum Halten.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion