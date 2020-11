Ölpreise gefallen - US-Wahl weiterhin offen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag gefallen. Die Anleger warten auf das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 40,91 US-Dollar. Das sind 35 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 47 Cent auf 38,68 Dollar.

Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in den USA ist auch zwei Tage nach dem eigentlichen Wahltermin nicht bekannt. Die Chancen für Herausforderer Joe Biden sind aber derzeit etwas größer. Nach Abschluss der Auszählungen drohen juristische Auseinandersetzungen.