Agentur WERBEWELT macht für DR. SCHELLER den Traum vom Naturwunder wahr (FOTO)

Stuttgart (ots) - Mit Naturwunder heben WERBEWELT und DR. SCHELLER eine Kampagneauf den nächsten Level, die bereits 2016 erfolgreich lanciert wurde. Abseits vonbranchenüblichen und unerreichbaren Schönheitsidealen lautet die Botschaft analle Frauen: Es ist wundervoll, so wie ihr seid. Sie richtet sich an moderne,bewusst lebende Frauen, die Wert auf natürliche Inhaltsstoffe legen. DerAnspruch war jetzt, der Kampagne eine zeitgemäße Fortsetzung zu geben, die denMarkenspirit auch in eine jüngere Zielgruppe transportiert."Naturwunder ist heute noch genauso gültig. Dennoch hat sich in den letzten fünfJahren einiges getan, dem wir im Konzept Raum geben," erklärt Wolfgang Benz,Geschäftsführer und Gründer von WERBEWELT. "Wir sind vernetzter und digitaler.Junge Menschen gehen für die Umwelt auf die Straße. Konsumentinnen undKonsumenten sind aufgeklärter und bewusster, sie erwarten von MarkenEhrlichkeit, Authentizität und Inspiration. Auszeiten in der Natur, Selfcare undder Kauf von natürlichen Produkten ist kein Nischenphänomen mehr." Die Kampagneentspricht dem Zeitgeist und wurde inhaltlich vertieft. Auch im Look & Feelwurde sie überarbeitet: Die Tonalität der Sprache ist noch verbindlichergestaltet und die Bildsprache spiegelt das Thema Naturwunder wider. AlleMaßnahmen sind digital ausgerichtet. "Krisen und negative Schlagzeilen in derWelt sind an unserer Zielgruppe nicht spurlos vorbeigegangen. Es ging uns in derFortführung ganz besonders darum, wieder Mut, Kraft und Zuversicht zu geben undVertrauen zu schaffen."Die Storyline der Naturwunder-Kampagne verläuft über alle Kanäle hinweg.WERBEWELT übernahm dafür sämtliche Aktivitäten wie die Steuerung des Shootings,die Produktion des Kampagnenvideos, die Konzeption und Durchführung der SocialMedia Maßnahmen, Content und Kreation der Landingpage sowie die Print-Anzeigen.Alle Facetten des Naturwunders werden in der Kampagne beleuchtet: die Natur alsKraftquelle, die natürlichen Pflegeformeln und die selbstbestimmte Frau. ImZentrum steht Ella Endlich, die sich selbst von einem leistungsgetriebenen Lebenverabschiedet hat und ihren eigenen, unabhängigen Weg geht. Das Echte berührtsie, als Mensch und in ihrem kreativen Schaffen. Sie setzt auf Lieder mitTiefgang, eine besondere Nähe zu ihren Fans und engagiert sich als Schirmherrinfür soziale Projekte. Zwischen Konzerten und TV-Auftritten findet die Künstlerinihre Balance in der Natur. Für die neue Markenbotschafterin steht dieNaturkosmetik von DR. SCHELLER im Einklang mit ihren Werten."Konzeptionell, kreativ, attraktiv und wirksam! Mit der aktuellenNaturwunder-Kampagne ist der Agentur WERBEWELT eine zeitgemäße und