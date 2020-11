WASHINGTON (dpa-AFX) - Zwei Tage nach der US-Wahl sind sowohl Präsident Donald Trump als auch sein Herausforderer Joe Biden nach Angaben ihrer Wahlkampfmanager siegessicher. "Unsere Daten zeigen, dass Joe Biden der nächste Präsident der Vereinigten Staaten sein wird", sagte die Wahlkampfmanagerin des Demokraten, Jen O'Malley Dillon, am Donnerstag. Bill Stepien, der Wahlkampfmanager des republikanischen Amtsinhabers, sagte, Trump stehe gut da und werde die Wahl gewinnen. "Donald Trump ist am Leben, und es geht ihm gut", sagte er.

Biden liegt beim Rennen um die mindestens 270 Wahlleute aus den Bundesstaaten, die für einen Sieg notwendig sind, derzeit deutlich vorne. Sein Team geht davon aus, dass Biden auch die noch offenen Staaten Nevada, Arizona und Pennsylvania gewinnen wird. In Georgia sei es so knapp, dass beide Kandidaten eine Chance hätten, sagte O'Malley Dillon. In North Carolina liege Trump knapp in Führung. Sie hoffe auf weitere Ergebnisse noch im Laufe des Tages. "Wir wissen, dass es noch ein bisschen Zeit brauchen wird", sagte sie.

Stepien wiederum erklärte, der Präsident werde in den noch offenen Bundesstaaten gewinnen. Die Demokraten versuchten, die Wahl "zu stehlen" und Trump um seinen rechtmäßigen Sieg zu bringen, behauptete er - ohne dafür Beweise anzuführen. Die Kampagne hat bereits in mehreren Staaten Klagen eingereicht oder angekündigt.

O'Malley Dillon bezeichnete die rechtlichen Schritte Trumps als Verzweiflungstat. Trump hatte bereits in der Wahlnacht den Sieg für sich beansprucht - obwohl zu dem Zeitpunkt noch Millionen Stimmen auszuzählen waren./jbz/DP/fba