Wachstum bei Abonnenten, EBITDA und Free Cashflow führt zur Bestätigung der finanziellen Guidance per Jahresende



- EBITDA ohne regulatorische Effekte/ MOTION TM steigt um 12,2 Millionen Euro auf 344,2 Millionen Euro (+3,7 Prozent)



- Free Cashflow liegt nach neun Monaten 10,6 Prozent über Vorjahr

- Höchstes Quartalswachstum im Postpaid-Kundenbestand seit über zwei Jahren; Abo-Kundenstamm steigt um 207,5 Tausend ggü. Q3/2019



- Alle finanziellen Kennzahlen der Guidance werden bestätigt, obwohl die Prognose für den freenet TV Kundenbestand (RGU) reduziert werden muss

- Weitere massive Verbesserung der Schuldenstruktur zum Jahresende absehbar

Büdelsdorf, 05. November 2020 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat heute die Ergebnisse für die ersten neun Monate 2020 bekannt gegeben.

Starke EBITDA und Free Cashflow Performance



In Mio. EUR bzw. lt. 9M/2020 9M/2019 Delta Q3/2020 Q3/2019 Delta Angabe

Umsatzerlöse1 1.905,5 1.903,0 2,5 634,5 656,3 -21,7 EBITDA 329,2 325,8 3,4 115,2 110,3 4,9 davon regulatorische

Effekte:

International Calls/ -15,0 -7,0 -8,0 -5,0 -5,0 0,0 Roaming

davon MOTION TM --- 0,8 -0,8 --- 0,2 -0,2 EBITDA ohne 344,2 332,0 12,2 120,2 115,1 5,1 regulatorische

Effekte/ MOTION TM

Free Cashflow 220,2 199,2 21,0 79,5 72,4 7,1 Abo-Kundenstamm2 (in 8.506,7 8.299,2 207,5 8.506,7 8.299,2 207,5 Tsd.)

Das Geschäftsmodell der freenet Group, basierend auf langfristigen Kundenbeziehungen sowie flexiblen Kosten- und Vertriebsstrukturen, bleibt im Corona-Jahr 2020 robust. Die Umsatzerlöse1 entwickeln sich, wie in der Guidance vorhergesagt, stabil (+0,1 Prozent ggü. Vorjahr). Das EBITDA steigt im Vergleichszeitraum trotz nachlaufender regulatorischer Effekte (-8,0 Millionen Euro) sowie dem weggefallenen Beitrag der MOTION TM GmbH (-0,8 Millionen Euro) um 3,4 Millionen Euro auf 329,2 Millionen Euro. Bereinigt steigt das EBITDA um 3,7 Prozent auf 344,2 Millionen Euro. Maßgeblichen Anteil an der Verbesserung hat das Segment TV & Medien sowie die weiterhin strenge Kostendisziplin in allen Bereichen.