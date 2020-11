VW-Chef Diess: Pandemie weiter größte kurzfristige Bedrohung

FRANKFURT/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen -Konzernchef Herbert Diess sieht die Covid-19-Pandemie in der nächsten Zeit als größte Herausforderung für den weltgrößten Autobauer. "Eine zweite Welle, die einen weitergehenden Lockdown auslösen würde, wäre wirklich schwer zu handhaben", sagte er am Donnerstag in einer von der Nachrichtenagentur Bloomberg online ausgerichteten Gesprächsrunde.

Vom aktuellen Teil-Lockdown in Deutschland und vielen anderen Ländern ist die Industrie nicht wie im Frühjahr unmittelbar betroffen, als Autohäuser wochenlang geschlossen waren und die Werke runterfahren mussten. Nicht nur die Wolfsburger machten im zweiten Quartal hohe Verluste. Im dritten Quartal sah es bei VW , Daimler und BMW dann allerdings schon wieder bedeutend besser aus - unter anderem, weil der Markt in China wieder deutlich mehr Schwung bekam.