Telekomkonzern Freenet steigert Gewinn - aber niedrigere Umsätze

HAMBURG (dpa-AFX) - Trotz niedrigerer Umsätze hat der Telekomkonzern Freenet im dritten Quartal mehr Gewinn eingefahren. Verglichen mit dem Vorjahr stieg er vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 4,4 Prozent auf 115,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Hamburg mitteilte. Das lag vor allem an der rasant wachsenden Zahl an Kunden, die sich für den neuen flexiblen Postpaid-Tarif des Unternehmens entscheiden. Die Zahl schnellte um 64 Prozent auf 50 200 Kunden.

Insgesamt konnten aber auch die deutlich höheren Flex-Kunden-Zahlen nicht den niedrigeren Umsatz wettmachen. Die Erlöse sanken im dritten Quartal um 3,3 Prozent auf 634,5 Millionen Euro. Der freie Geldzufluss stieg um 9,8 Prozent auf 79,5 Millionen Euro.