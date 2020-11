Aegon AM: Gespaltene US-Regierung könnte Suche nach COVID-19-Impfstoff beflügeln

"Angesichts des Wahlergebnisses sieht es so aus, als sei eine gespaltene Regierung das wahrscheinlichste Szenario. Dieser Stillstand impliziert, dass ein substanzieller Strukturwandel über die Politik unwahrscheinlich ist.

In einer gespaltenen Regierung liegt der Schwerpunkt auf dem, was der Präsident einseitig tun kann, da dies normalerweise bedeutet, dass in Washington weniger Gesetze verabschiedet werden. Außenpolitik, Handelspolitik und Regulierung sind alles Dinge, von denen wir erwarten können, dass sie in einer gespaltenen Regierung eine Schlüsselrolle spielen werden.

An dieser Front würden wir erwarten: